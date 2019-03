Changing Health kooperiert mit dacadoo, um personalisierte Programme zur Verhaltensänderung in Europa, Asien-Pazifik und Amerika anzubieten

Finanztrends Video zu



Newcastle Upon Tyne, England (ots/PRNewswire) - dacadoo, einweltweit führendes Unternehmen im Bereich des Gesundheitsengagements,und Changing Health, ein Pionier bei Programmen zurVerhaltensänderung für Menschen mit langfristigen medizinischenErkrankungen, kündigen eine globale strategische Zusammenarbeit an.Die Zusammenarbeit erweitert die Expertise von dacadoo bei derFörderung von Wellness mithilfe von digitalen Tools auf Menschen mitlangfristigen medizinischen Problemen. Der britische Ansatz vonChanging Health wird damit einer internationalen Zielgruppevorgestellt.Das Schweizer Unternehmen dacadoo ag entwickelt und betreibt einedigitale Plattform für das Engagement im Gesundheitswesen, dieMitarbeitern hilft, ihre Gesundheit auf einfache und unterhaltsameWeise aktiv zu verwalten. Um Nutzer dazu zu ermuntern, aktiv undgesund zu bleiben, setzt das Unternehmen motivierende Techniken ausOnline-Spielen, teamorientierte Funktionen aus sozialen Netzwerken,personalisiertes Feedback und den patentierten dacadooGesundheitsindex ein, damit die Nutzer ihre Gesundheit besserverstehen und verbessern können.Changing Health, ein Spin-Out-Unternehmen der Newcastle Universityin Großbritannien, wendet das Beste aus Verhaltenswissenschaften undevidenzbasierter Bildung an, um Programme zur Verhaltensänderung ingroßem Maßstab durchzuführen. Die Nutzer von Changing Health erhaltenein persönliches Gesundheitscoaching per Telefon, mit digitalemLernen, Tracking und Support über eine App. Diese Programmekonzentrieren sich zunächst auf die psychologischen Bedürfnisse undNeigungen einer Person. Danach vermitteln sie die Fähigkeiten und dasWissen, damit sie entsprechend darauf reagieren können, indem sieÄnderungen bei der Ernährung, der körperlichen Aktivität und beimSchlaf vornehmen und aufrechterhalten.John Grumitt, Changing Health Chief Executive: "Durch diesePartnerschaft werden wir unsere Programme zur Verhaltensänderungschnell skalieren können. Sie bringt uns unserem Ziel, Millionen vonMenschen dazu zu befähigen, Änderungen an ihrem Lebensstilvorzunehmen, die ein Leben lang anhalten, einen Schritt näher. Einwichtiges Element unseres schnellen Wachstums in Großbritannien wardas Verständnis der lokalen Bedürfnisse von Patienten undPflegeteams. Die strategische Partnerschaft mit dacadoo bringt lokaleEinblicke und Ergebnisse, allerdings auf globaler Ebene. DieFähigkeit, unsere Dienstleistungen vor Ort in anderen Ländern zuimplementieren, ist ein wichtiger nächster Schritt zur Erfüllungunserer Mission, Verhaltensänderungen in größerem Umfang zubewirken."Peter Ohnemus, Gründer und CEO von dacadoo: "UnsereVersicherungskunden wollen eine aktivere Rolle imGesundheitsmanagement ihrer Mitglieder übernehmen und eine guteAbdeckung über alle Gesundheitsphasen der Versicherten hinweggewährleisten. Die Verbindung der beiden Plattformen von dacadoo undChanging Health entspricht genau diesem Bedarf und wir freuen uns aufdie Zusammenarbeit in diesem Bereich."Informationen zu dacadoodacadoo ist ein globales Technologieunternehmen und innovativerGeschäftspartner, der die digitale Transformation im Gesundheitswesenvorantreibt. dacadoo hat seinen Sitz in Zürich in der Schweiz undentwickelt und betreibt eine mobile digitale Plattform zurGesundheitsprävention, die Menschen dabei unterstützt, gesünder undaktiver zu leben. Dazu setzen sie eine Kombination ausMotivationstechniken aus den Bereichen Verhaltensforschung,Online-Spiele und soziale Netzwerke sowie künstliche Intelligenz undautomatisiertes Coaching ein. Basierend auf über 300 MillionenPersonenjahren klinischer Daten macht der patentierteGesundheitsindex in Echtzeit die Gesundheit individuell messbar. Diesbietet den Nutzern eine einzigartige Erfahrung und gleichzeitig denUnternehmenskunden von dacadoo eine effektive Möglichkeit, dietatsächlichen Auswirkungen von Wellnessprogrammen auf die Gesundheitzu messen. Die Technologie von dacadoo ist in über 13 Sprachenverfügbar und wird als vollwertige White-Label-Lösung angeboten oderkann über die API in Kundenprodukte integriert werden. Zu den Kundenvon dacadoo gehören Kranken- und Lebensversicherungen, Gesundheits-und Wellness-Dienstleister sowie große und mittelständischeArbeitgeber, die die Gesundheit am Arbeitsplatz fördern möchten.Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.dacadoo.com.Pressekontakt:Manuel Heuer, manuel.heuer@dacadoo.comInformationen zu Changing HealthChanging Health bietet die Programme und digitalen Technologien, umVerhalten bedarfsgerecht zu verändern. Derzeit bietet sie klinischerprobte Programme für das Management und die Remission vonTyp-2-Diabetes, die Prävention von Typ-2-Diabetes und fürGewichtsmanagement an, indem sie Gesundheitscoaching mitverhaltenspsychologischen Wurzeln und evidenzbasierter digitalerBildung kombinieren. Dieser Ansatz ermöglicht esGesundheitsorganisationen auf der ganzen Welt, bedarfsgerechte undhöchst individualisierte Unterstützung zu bieten und dabei knappe Zeitund spärliche Ressourcen optimal zu nutzen. Changing Health bietet Typ-2-Diabetes-Management für über 30 NHS-Organisationen, ist ein nationaler Anbieter von Typ-2-Diabetesprävention und expandiert derzeit in den Niederlanden und Deutschland.