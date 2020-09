Changhong kündigt Sponsoring der chinesischen Badminton-Nationalmannschaft an

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Changhong (Shanghai: 600839), einer der führenden Hersteller von Haushaltsgeräten in China, unterzeichnete am 16. September bei einer Unterzeichnungszeremonie in Chengdu, Provinz Sichuan, eine Vereinbarung mit der chinesischen Badminton-Nationalmannschaft, um offizieller Sponsor der Nationalmannschaft und Gewinner von 41 Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen zu werden.Im Rahmen der Vereinbarung werden der Gerätehersteller und das Badminton-Team gemeinsam die Entwicklung der chinesischen Sportindustrie durch einen Kooperationsmodus "Technologie + Sport" fördern. Bei der Zeremonie kündigte Changhong auch die weltweite Premiere einer neuen Serie von Fernsehern, Kühlschränken, Klimaanlagen und Waschmaschinen an.Li Wei, General Manager von Changhong, erklärte, die Badminton-Nationalmannschaft sei nicht nur voller Leidenschaft, Innovation und Hingabe, sondern auch vom Kampfgeist durchdrungen, der ihnen das Selbstvertrauen gibt, sich den furchterregendsten Rivalen des Sports zu stellen. Diese Haltung steht im Einklang mit Changhongs unternehmerischem Geist der Verantwortung, Innovation und Beharrlichkeit. Die neue Zusammenarbeit bringt ein Meisterteam, eine hochentwickelte Industrie und erstklassige Produkte zusammen; eine Formel, von der erwartet wird, dass sie für Badminton-Fans und Verbraucher mehr Wert schaffen wird.Bis heute hat sich Changhong in fast zehn Segmenten, darunter Kühlschrankkompressoren, IoT-Module, Stromquellen für den Schienentransit und 5G-Spezialsteckverbinder, als weltweit führend etabliert. Der chinesische Anbieter beliefert rund hundert der weltweit führenden Firmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen.Die neue Produktserie, zu der der 5G+8K-Fernseher, der M Fresh-Kühlschrank, die KI-Klimaanlage und die 487 mm superdünne Waschmaschine gehören, zeigt die Stärke von Changhong bei der Herstellung von branchenführenden Produkten.Zusätzlich zu dem kontinuierlichen Fluss innovativer Produkte hat Changhong die Führung bei der Transformation übernommen, da die Welt in die IoT-Ära eintritt. Das Unternehmen hat Ergebnisse im Hinblick auf die Entwicklung einer "neuen Infrastruktur" für den Sektor erzielt. Um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu verbessern, hat Changhong ein dreistufiges F&E-System eingerichtet, das aus Forschungs- und Wettbewerbslabors und einem Technologie-Ökosystem besteht, das technische Unterstützung für die Entwicklung intelligenter Haushaltsgeräte und Kernkomponenten bietet, um sowohl den Verbrauchern als auch den Käufern der Unternehmen besser dienen zu können.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1276915/Changhong_China_National_Badminton_Team_Sponsorship.jpgPressekontakt:Lu Wanglu9.wang@changhong.com+86-1892815992Original-Content von: Changhong, übermittelt durch news aktuell