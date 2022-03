Changelly Pro Exchange notiert quantenresistente Crown Sovereign (CSOV) Kryptowährung

Newport Beach, Kalifornien, 16. März 2022 (ots/PRNewswire) -Crown Sterling Limited LLC, ein Anbieter von Verschlüsselungs- und Digital-Asset-Lösungen, kündigt an, dass sein Crown Sovereign (CSOV) Utility-Token am 14. März 2022, an der Changelly Pro Exchange notiert wird. Changelly Pro ist ein sofortiger Kryptowährungsaustausch ohne Verwahrung, der es seinen Benutzern erlaubt, Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen.Unterstützt durch ein quantenresistentes Blockchain-Sicherheitsprotokoll ermöglicht CSOV Token-Inhabern, die neue Technologie von Crown Sterling in den Jahren 2022 und 2023 zu nutzen und an der Revolution der persönlichen Datensouveränität teilzunehmen. „Wir freuen uns über den wachsenden Nutzen unserer Token: von quantenresistenter Verschlüsselung und Messaging bis hin zu NFT-Sammelobjekten und mathematischer Kompression/dezentraler Speicherung. Mit CSOV können Verbraucher ihre eigenen digitalen Vermögenswerte, einschließlich Daten, mit NFT versehen", sagte Robert Grant, CEO und Gründer von Crown Sterling.Angesichts der Tatsache, dass sich Daten zum wertvollsten Gut des digitalen Zeitalters entwickeln, dient das CSOV als Instrument, das es Einzelpersonen ermöglicht, ihre Daten in einer Ära der weitgehend unregulierten Big-Tech-Verletzlichkeit und Monopolisierung zu schützen, zu kontrollieren und zu verwerten. Wenn Sie mehr über CSOV und andere Technologieangebote von Crown Sterling erfahren möchten, werden Sie Mitglied der Community auf Telegram und folgen Sie uns auf Twitter.Informationen zu Crown Sterling Limited LLCCrown Sterling ist ein Pionier im Bereich der Technologien für die Souveränität persönlicher Daten und hat als erstes Unternehmen eine quantenresistente One-Time-Pad-Verschlüsselung als Option für die Zustandsübergangsfunktion einer Blockchain implementiert, die den Ablauf von Transaktionen in einem Netzwerk darstellt. Der Crown Sovereign (CSOV), ein quantenresistenter Utility Token, ermöglicht den Nutzern die Teilnahme an der breiten Palette von Produktangeboten, einschließlich quantenresistenter Kryptographie und NFTs sowie anderer zukünftiger Kompressionstechnologien. Crown Sterling freut sich darauf, die führende Plattform für Daten- und Digital Asset Management zu werden. Weitere Informationen finden Sie unterhttps://www.crownsterling.io/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3471930-1&h=2163982644&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3471930-1%26h%3D77283792%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crownsterling.io%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crownsterling.io%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.crownsterling.io%2F).Crown Sterling Limited LLC Pressekontakt:Tel.: +1-949-260-1700https://www.crownsterling.io/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3471930-1&h=2163982644&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3471930-1%26h%3D77283792%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crownsterling.io%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crownsterling.io%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.crownsterling.io%2F)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1749171/Crown_Sterling_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3471930-1&h=2067034354&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3471930-1%26h%3D784058263%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1749171%252FCrown_Sterling_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1749171%252FCrown_Sterling_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1749171%2FCrown_Sterling_Logo.jpg)Original-Content von: Crown Sterling, übermittelt durch news aktuell