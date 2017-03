Changchuns Wirtschaft hatte dieses Jahr einen guten Start, um die Neubelebung des alten Industriestandorts in Chinas Nordosten zu stärken

Changchun, China (ots/PRNewswire) - Jilin Changchun, wohlbekanntals Audio-Stadt von China und einem der alten Industriestandorte inChinas Nordosten, konnte in diesem Jahr einen guten Startverzeichnen, der durch die vielfältige Wirtschaftsentwicklung in derStadt in diesem Jahr angekurbelt wurde. Von Januar bis Februarstiegen die Anlageinvestitionen in der Stadt um 30,3 % und derGesamtwert der Industrieproduktion ohne Skaleneffekte wuchs um 11,3 %an. In diesem kritischen Zeitraum der regionalen ökonomischenNeubelebung und Entwicklung im Nordosten durch den dramatischenWandel und die Reformen im Hinblick auf Arbeitsweisen,Managementmechanismen und industrielle Umverteilung zeigen sich inder wirtschaftlichen und sozialen Lage der Stadt neue Trends und einneues Klima. Das Investitionspotenzial und die Umweltsituationverbessern sich, was insgesamt eine solide Grundlage für dienachhaltige Wirtschaftsentwicklung für die nächsten zwei Jahre derStadt geschaffen hat.Changchun hat seine Industrieökonomie kontinuierlich angepasst,vom ursprünglich ausschließlich auf die Automobilindustriefokussierten Standort zu einem Spektrum mit einer diversifiziertenund florierenden Entwicklung aller Wirtschaftsformen. Die Planung derStadt über 6 Milliarden RMB zur Etablierung von strategischwichtigen, aufstrebenden Branchen wird für die Neubelebung derWirtschaft weitere Impulse schaffen und der Anteil dieser Industrienam wirtschaftlichen Gesamtvolumen wird sich schrittweise erhöhen. Zudiesen Branchen gehören Herstellung fortschrittlicher Geräte,Optoelektronik, Biologie- und Pharmazieunternehmen, Fahrzeuge mitneuartigem Energieantrieb, neue Materialien und Big Data.In den ersten beiden Monaten dieses Jahres ist der Produktionswertin den Branchen Pharmazie, Nahrungsmittel, neue Energien in Changchunum 13,3 %, bzw. um 13,2 % und 6,8 % gestiegen und dies hat demindustriellen Wachstum zu einem noch deutlicheren Auftrieb verholfen.Im Jahr 2016 haben die sechs strategischen Branchen in Changchuneinen gesamten Produktionswert von 166,33 Milliarden RMBerwirtschaftet, ein Anstieg von 11,8 % im Vergleich zum Vorjahr. DerTrend zur wirtschaftlichen Diversifizierung in Changchun konnteschrittweise auf eine klare Unterstützung zählen und das Tempo deslokalen Industriewandels und dessen Aufbau erweist sich als solideund kontinuierlich.Zur Anpassung an diesen neuen Trend arbeiten alle Abteilungen derStadtverwaltung mit höchstem Einsatz und fokussieren sich auf dieFörderung der Entwicklung. Regierungsstellen haben Arbeitsregelungenkonzipiert, um Unternehmen bei der Koordinierung zur Gründung einesGeschäfts, bei den Genehmigungsverfahren und bei anderen Aufgaben zuunterstützen. Im letzten Winter hat Changchun das herkömmlicheVerfahren einer Ruhezeit bei Bauprojekten im chinesischen Nordostengeändert. Viele Bauvorhaben, Erdarbeiten vor Ort undTransportaufgaben wurden nicht aufgrund des kalten Klimas verschoben.Um Unternehmen noch besser zu unterstützen, hat Changchun einparallel laufendes Genehmigungsverfahren für Infrastrukturprojekteerkundet und praktiziert. Das heißt, statt der alten Methode mitaufeinander folgenden Genehmigungen von 13 verbundenen Abteilungen,gibt es nun eine leitende Abteilung, die mit den entsprechendenanderen Abteilungen gleichzeitig und unter strikter zeitlicherBegrenzung zusammenarbeitet. Die Zahl der Baustellen-Begehungen wurdevon 18 auf 2 verringert, die Materialdeklarationen beiBauplanungsgenehmigungen reduzierten sich von 78 auf 21, dieGenehmigungszeit hat sich von 302 Werktagen auf theoretisch 51Werktage vermindert, was für investierende Unternehmen einen großenNutzen bedeutet.Changchun förderte ebenfalls konsequent die Reform derGewerbesysteme durch eine Lockerung der Auflagen im Hinblick auf dieUnternehmenssitz-Registrierung. Die Registrierungssystem-Reform mit"Five Certificates in One" und "One Certificate One Code" senkte dieHürde für den Marktzugang erheblich, der private Sektor derwichtigsten Märkte konnte sich über ein rasches Wirtschaftswachstumfreuen und dadurch wurden mehr einheimische und ausländischerenommierte Unternehmen angezogen, die Investitionen tätigen undBetriebe aufbauen. Im letzten Jahr wurden in ChangchunAnlageinvestitionen (Landwirte ausgenommen) in Höhe von 465,9Milliarden RMB abgeschlossen, was einem Anstieg von 10,5 % entsprichtund 2,4 % über dem nationalen Durchschnitt liegt.Changchun hat von der Systemebene aus seine Reformmaßnahmen voneiner Leistungsevaluierung bis zur Umsetzungsbegleitung überwacht,sie von TV-Versprechen zu toleranten Ausnahmeregelungen gebracht undhat gegen Untätigkeit gekämpft, um diese Entwicklung abzusichern.Eine wirtschaftlichen Entwicklung, die auf kurzfristige Vorteilesetzt und deshalb von schnellem und unverantwortlichem Handelngeprägt ist, sollte vermieden werden und stattdessen wurde einsolides Fundament für die langfristige Entwicklung geschaffen.Pressekontakt:Herr XuTel.: 86 10 63075245Original-Content von: Changchun Municipal Publicity Department, übermittelt durch news aktuell