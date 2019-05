Changchun steht als einer der Hauptzielorte für den Sporttourismus in China bereit

Changchun, China (ots/PRNewswire) - Mehr als 30.000 Marathonläuferund Sportfans kamen am 27. Mai in Changchun, der Hauptstadt derProvinz Jilin, zu einem internationalen Marathonlauf zusammen. Lautdem Sportbüro von Changchun hat die Verbindung dieser Veranstaltungmit der Tourismusbranche den Ambitionen der Stadt, eines derwichtigsten Ziele für den Sporttourismus in China zu werden,erheblichen Schwung verliehen.Changchun, das im Nordosten Chinas liegt, kann sowohl damitpunkten, dass es in einer schnee- und eisreichen Region liegt alsauch damit, dass es über ein angenehmes Klima verfügt. Außerdem istes eine der beiden chinesischen Städte, in denenGoldmedaillengewinner der Olympischen Sommer- und Winterspiele zuHause sind. Die Sportverwaltung der Stadt hat unterschiedlicheAnsätze verfolgt, um seine Bürger zu animieren, Sport zu treiben -und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der jährliche internationaleMarathonlauf ist ein fester Termin auf der Agenda desVerwaltungsberichts der Stadt, die noch mehr Bürger dazu bringenmöchte, einen gesunden Lebensstil anzunehmen. Über 70 Prozent derUmsätze, die Changchun erwirtschaftet, werden in Bereiche investiert,die mit der Lebensgrundlage seiner Bürger zusammenhängen, damit diesenoch mehr von der Entwicklung der Stadt haben.In Changchun befinden sich die landesweit ältestenProduktionsstandorte der Automobil- und der Filmindustrie. Zudemliegt hier der Ursprung von verschiedenen Branchen, wie dieEisenbahnwaggonproduktion, die Fotoelektronik sowie Produkte derangewandten Chemie und Biologie. Mithilfe der vorteilhaftengeografischen Lage der Stadt in der Mitte des nordöstlichen Asienserhöht die Stadtverwaltung derzeit ihre Anstrengungen, die Stadtweiter zu öffnen und neu zu beleben und so den Tourismus zurwirtschaftlichen Säule für die Entwicklung zu machen.Die Stadtverwaltung hat den Sport als einen der Bereiche mitoberster Priorität ausgewiesen, um ein "gesundes Changchun"aufzubauen, damit seine Bürger achtsamer sind sowie mehr Fitness undeinen höheren Lebensstandard haben, was auch schon von derWeltgesundheitsorganisation anerkannt wurde. Die Praxis in Changchunkann damit für das Vorhaben Chinas, eine "Sportmacht" zu werden,einen nützlichen Anknüpfungspunkt bieten.Die Bürger von Changchun können mittlerweile innerhalb von achtMinuten zu Fuß eine Sportstätte finden, und auch mit einemMitarbeiter der Sportverwaltung in ihrer Nähe sprechen. Darüberhinaus hat die Stadtverwaltung große Bebauungsflächen fürSportanlagen reserviert. Die Bürger der Stadt können onlineSportangebote buchen und für ihren Sport den passenden Partnerfinden. Der Anteil der Menschen in Changchun, die Sport treiben,liegt bei über 51 Prozent, was eine gute Grundlage für das Ziel derStadt darstellt, ein wichtiger Zielort für Großveranstaltungen undfür den Sporttourismus zu werden.Die Freundlichkeit der Menschen in Changchun ist sprichwörtlich,und die Stadt hat zum 17. Mal in Folge das internationale undländerübergreifende Ski-Festival Vasaloppet China ausgerichtet. DieMarathonläufer, die in den vergangenen drei Jahren aus China und ausdem Ausland hierherkamen, waren von der landschaftliche Umgebung derStadt, der Begeisterungsfähigkeit seiner Einwohner und dermenschenfreundliche Umwelt beeindruckt. Die über 30.000Teilnahmeplätze für den diesjährigen Marathon waren innerhalb von 24Stunden ausgebucht."Der Marathonlauf ist mittlerweile sehr eng mit dem urbanenCharakter von Changchun verbunden, wodurch die Marathonläufer nochmehr Möglichkeiten erhalten, an dem Lauf teilzunehmen, zu trainierenund trotzdem touristische Angebote wahrzunehmen, zumal derTourismussektor weiter wächst", sagte Liu Haiyu, Leiter desstädtischen Sportbüros.Pressekontakt:Herr XuTel.: 86-10-63074558Original-Content von: Changchun Sports Bureau, übermittelt durch news aktuell