Changchun Yidong Clutch: Was tun?

Für die Aktie Changchun Yidong Clutch stehen per 04.10.2019, 07:57 Uhr 14.1 CNY an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. Changchun Yidong Clutch zählt zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Changchun Yidong Clutch auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 61,72 und liegt mit 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten) von 64,5. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Changchun Yidong Clutch auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Changchun Yidong Clutch investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,64 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,77 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Changchun Yidong Clutch mit einer Rendite von -18,17 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Die "Automatische Komponenten"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -26,62 Prozent. Auch hier liegt Changchun Yidong Clutch mit 8,44 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.