Changchun New & High Industries: War das schon alles?

Changchun New & High Industries weist zum 24.12.2018 einen Kurs von 177,3 CNH an der BörseShenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Arzneimittel" geführt.

Unsere Analysten haben Changchun New & High Industries nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Changchun New & High Industries damit 4,62 Prozent über dem Durchschnitt (-12,4 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotech & Pharma" beträgt -12,98 Prozent. Changchun New & High Industries liegt aktuell 5,2 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Changchun New & High Industries ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Changchun New & High Industries-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 70,71, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,93, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Changchun New & High Industries beträgt das aktuelle KGV 28,19. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotech & Pharma" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Changchun New & High Industries ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.