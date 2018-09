Changbai Mountain Tourism: Eine Gewinnchance?

Am 31.08.2018 ging die Aktie Changbai Mountain Tourism an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 9,94 CNY aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Changbai Mountain Tourism auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Changbai Mountain Tourism erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -33,39 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Media"-Branche sind im Durchschnitt um 11,85 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -45,24 Prozent im Branchenvergleich für Changbai Mountain Tourism bedeutet. Der "Communications"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,17 Prozent im letzten Jahr. Changbai Mountain Tourism lag 35,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Changbai Mountain Tourism-Aktie hat einen Wert von 32,14. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (62,95). Changbai Mountain Tourism ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 62,95). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Changbai Mountain Tourism.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Changbai Mountain Tourism-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,72 CNY mit dem aktuellen Kurs (9,94 CNY), ergibt sich eine Abweichung von -15,19 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 10,4 CNY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,42 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Changbai Mountain Tourism ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.