ChangYou.com: Übernahmeangebot lässt Aktie explodieren

Zu den größten Gewinnern am US-Aktienmarkt zählt heute das Papier des chinesischen Herstellers von Online-Spielen, ChangYou.com (WKN: A0RGFW). Grund hierfür ist ein Übernahmeangebot durch den ebenfalls chinesischen Mediengiganten Sohu.com, dessen Aktien auch an der US-Börse notiert sind. Dabei möchte Sohu.com fünf US-Dollar je Aktie respektive 10 US-Dollar je (an der US-Börse notierten) ADR auf den Tisch legen.

Da ein ADR immer zwei Aktien repräsentiert, ist das Übernahmeangebot über fünf US-Dollar je Aktie äquivalent zu den gebotenen 10 US-Dollar je ADR. Letztlich bewertet Sohu.com den chinesischen Spezialisten für Online-Spiele mit gut 500 Mio. US-Dollar, was angesichts eines zuletzt in 2018 erzielten Jahresumsatz in Höhe von knapp 486 Mio. US-Dollar nicht gerade teuer wirkt. Allerdings war der Umsatz damit gegenüber dem Vorjahr auch deutlich (-16,3%) rückläufig (2017: 580,26 Mio. US-Dollar).

Alles in allem ist daher damit zu rechnen, dass das Übernahmeangebot letztendlich von den Aktionären durchgewunken werden wird. Zumal die Aktie von ChangYou, spätestens seit ihrem Anfang August 2017 erreichten Allzeithoch von gut 43 US-Dollar, keine besonders gute Performance an den Tag gelegt hat. Da kommt ein Übernahmeangebot, das knapp +70% über dem letzten Börsenkurs liegt, gerade Recht. Nahe der Marke von fünf US-Dollar (bei der Aktie) respektive 10 US-Dollar (beim ADR) würde ich daher als Anteilseigner meine Aktien auch verkaufen!