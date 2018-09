Mainz (ots) -Diese Fragen bestimmen immer wieder die gesellschaftlicheDiskussion: Wie abhängig sind Bildungschancen von der sozialenHerkunft, und was lässt sich tun, damit möglichst jeder dieselbenChancen auf die beste Bildung hat? Am Samstag, 8. September 2018,17.35 Uhr, stellt "plan b" im ZDF in "Bildung rockt -Chancengleichheit in der Schule" Projekte in Estland und Deutschlandvor, mit denen die allgemeine Ausgangssituation für einen gelingendenStart in den Beruf verbessert werden soll.Estland setzt als Europas Spitzenreiter in derBildungsgerechtigkeit auf ein umfassendes Konzept: Schulessen,Schulbücher und öffentlicher Nahverkehr sind dort für jeden Schülerkostenlos. Und auch der Zugang zu Zukunftstechnik bleibt nicht alleindenen überlassen, die es sich leisten können: Smartboards und3D-Drucker nutzen dort alle. Kaarel Rundu, Direktor des deutschenGymnasiums in Tallinn, sagt: "In Estland wird in Zusatzpersonal,individuelle Förderung und Zukunftstechnologie investiert. Die Elternmüssen nichts zusätzlich organisieren, wie den Zugang zu Logopäden,Psychologen, Sprach-Nachhilfe oder das Erlernen einesMusikinstruments. Unabhängig von ihrer Herkunft haben so alle Schülerdie gleichen Möglichkeiten."Auch in Deutschland setzen sich einzelne Schulen undOrganisationen dafür ein, dass jeder Schüler, egal, wo er herkommt,bestmöglich gefördert wird. Der 16-jährige Hauptschüler Celil hat zumBeispiel mit dem Studenten Joshua einen "Mentor", der ihm beim Lernenfür die Aufnahmeprüfung bei der Polizei hilft. Zusammengebracht hatdie beiden die Organisation "Rock Your Life". Studenten engagierensich dort als ehrenamtliche Mentoren und so haben schon fast 6000Hauptschüler bessere Chancen auf dem Weg ins Berufsleben bekommen.Die berufsbildende Elisabeth-Selbert-Schule in Hameln, imvergangenen Jahr zur "besten Schule Deutschlands" gekürt, hat alsoberste Devise, jeden Schüler individuell zu fördern. Der Leitsatzvon Gisela Grimme, seit 23 Jahren Direktorin an der Schule: "Bei unswird kein Schüler fallen gelassen. Jeder bekommt nicht nur einezweite Chance, sondern auch eine dritte und, wenn es sein muss, einevierte." Die Schule besuchen Schüler aus 34 Nationen - eine großeDurchlässigkeit zwischen den Schulformen macht eher als an anderenSchulen unterschiedliche Abschlüsse möglich.https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/https://planb.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 7016100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell