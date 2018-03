Chancen und Risiken eines Mehrgenerationenhauses - Baufi24 verrät Tipps, um Stolpersteine zu vermeiden

Hamburg (ots) - Mit Oma, Opa und den eigenen Eltern Tür an Tür zuwohnen, hört sich für Viele nach einer idyllischen Vorstellung an.Tatsächlich ist das sogenannte Mehrgenerationenhaus, bei dem sichFamilienmitglieder eine Immobilie teilen, gar nicht so unüblich, weilneben der Nähe auch steuerliche Vorteile entstehen. "Doch um ernstenAuseinandersetzungen in der Zukunft vorzubeugen, sollten die Parteienrechtliche Eventualitäten bereits im Vorfeld klären", erklärt StephanScharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de(https://www.baufi24.de/). Wenn alle Personen bestimmte Regelnbeachten und sich an getroffene Absprachen halten, steht demFamilienglück kaum etwas im Weg. Als besonders wichtige Punkte geltendie Art des Wohnmodells und finanzielle Unwägbarkeiten.Besitzverhältnis als BeziehungsfundamentUm sich bedenkenlos gegenseitig bei Krankheitsfällen, derKinderbetreuung oder im Haushalt zu unterstützen, bedarf es einersicheren Ausgangslage, die optimalerweise Steuervorteile mit sichbringt. Besitzen beispielsweise die Großeltern das Haus, in dem dieKinder samt eigener Familie wohnen, lassen sich im Rahmen einesMietverhältnisses Ausgaben für Reparaturen oder Instandhaltung alsWerbungskosten absetzen. Je nach Objekt und Alter der Immobilieschreiben Käufer etwa 2 bis 2,5 Prozent der Anschaffungskosten desGebäudeanteils pro Jahr ab. Im Falle einer Trennung oder des Todes -bei dem die Streitigkeiten um Erbfolgen vielen Beziehungen schaden -regeln vertraglich festgelegte Bestimmungen den Ablauf und beugenProblemen vor. Auch psychologisch stellt diese Art des Zusammenlebenseine Herausforderung dar. "Denn Familienmitglieder müssen unteranderem geschäftliche und vor allem schriftliche Mietvereinbarungeneingehen wie sie normalerweise unter Fremden üblich sind", ergänztScharfenorth und führt fort: "Der einfachste Weg ist es, alleWohnungen als unabhängige und voneinander getrennte Objekte zubetrachten".Persönliche Basis unverzichtbarEine Alternative zum Vermietungsmodell ergibt sich, wenn beideGenerationen jeweils eine eigene Haushälfte kaufen. Dies ist jedochmit geringeren steuerlichen Vorteilen verbunden. Um sich jedochgegenseitig im Alltag unter die Arme greifen und auch finanzielleinen gemeinsamen Mehrwert genießen zu können, sollten alleBeteiligten vor allem die Bereitschaft mitbringen, mit einem Teil derVerwandtschaft auch für längere Zeit nebeneinander zu leben. Diesschließt alle Vor- genauso wie Nachteile - wie beispielweiseregelmäßige und unangekündigte Besuche - mit ein. Interessierte, diesich intensiv mit dem Gedanken einer Immobilienfinanzierungbeschäftigen, sei es mit oder ohne familiärer Unterstützung,entdecken auf der Baufi24-Webseite sowohl Tagesaktuelle Zinsen alsauch die längerfristige Zinsentwicklung:https://www.baufi24.de/tagesaktuelle-hypothekenzinsen/.Über Baufi24Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahreines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationenrund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zurVerfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht dasUnternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mitBeratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unterhttps://www.baufi24.de/Pressekontakt:Unternehmenskontakt: Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0)800 808 4000 E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever, Tel: +49 42142 76 37 39, Mobil: +49 171 493 57 83, E-Mail:wh@hasencleverstrategy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell