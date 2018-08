Chancen geben und Potenziale nutzen: McDonald's Deutschland stärkt Ausbildungsbereich

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

München (ots) -McDonald's möchte seine Aus- und Weiterbildungsangebote für jungeMenschen künftig attraktiver machen. Dazu stärkt das Unternehmenseinen Ausbildungsbereich in Deutschland, aber auch weltweit.Junge Menschen bei ihrer beruflichen Aus- und Weiterbildung zuunterstützen, hat bei McDonald's Deutschland eine lange Tradition. Inden letzten Jahrzehnten hat das Unternehmen seine Aus- undWeiterbildungsmöglichkeiten dabei immer wieder neu justiert und andas gesellschaftliche Umfeld und die veränderten Anforderungen derjeweiligen Generation angepasst. "Was früher eine Herausforderungwar, ist heute eine Herkulesaufgabe. Der angespannte Arbeitsmarkt,die Digitalisierung und die gestiegenen Erwartungen der jungenMenschen verlangen von uns die fortlaufende Optimierung unsererProzesse. Deshalb arbeiten wir verstärkt daran, denAusbildungsbereich mit seinen bestehenden Angeboten attraktiver zumachen", sagt Sandra Mühlhause, Personalvorstand von McDonald'sDeutschland.Aus diesem Grund hat McDonald's Deutschland gemeinsam mit derstaatlichen Studienakademie Plauen und dem Bundesverband fürSystemgastronomie den betriebswirtschaftlichen Bachelorstudiengang"Systemgastronomie-Management" entwickelt. Er bereitet Studierendegezielt auf die Arbeit im Restaurant-Management vor und startet zumWintersemester am 1. Oktober 2018.Beste Chancen für die Generation ZAls Deutschlands größter Arbeitgeber und Ausbilder in derGastronomie sucht McDonald's fortlaufend junge Talente und bietetneben dem dualen Studium (seit 2008) mit "Fachmann/-frau fürSystemgastronomie" (seit 1998) und "Fachkraft für Gastgewerbe" (seit2009) zwei klassische Ausbildungsberufe an. Mit gezielter Förderung,konsequenter Weiterbildung und zahlreichen Kooperationen sorgtMcDonald's dafür, dass auch Flüchtlinge, junge Menschen mitunterschiedlichen Bildungsbiografien und Menschen mit Handicaps einenEinstieg in den deutschen Arbeitsmarkt finden - und dort ihren Wegmachen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen in Deutschland rund60.000 Mitarbeiter aus 121 Nationen, darunter rund 1.400Auszubildende und mehr als 100 duale Studenten. Die Übernahmequoteliegt mit derzeit 74 Prozent über dem Industriedurchschnitt.Weltweite Initiative für eine starke AusbildungDer Blick über den nationalen Tellerrand hinaus zeigt, dass dieGewinnung junger Menschen für den Arbeitsmarkt auch weltweit einegroße Herausforderung darstellt. Während hierzulande jedoch eher dieNachfrage als Problemfeld gilt, mangelt es in vielen anderen Ländernvor allem am Angebot an Ausbildungsplätzen. McDonald's möchte diesemProblem entgegenwirken und startet hierzu eine globale Initiative,die mehr Jugendlichen den beruflichen Ein- und Aufstieg ermöglicht.Allein in Europa hat sich das Unternehmen freiwillig verpflichtet,bis zum Jahr 2025 insgesamt rund 43.000 Ausbildungsplätze inDeutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Italien und derSchweiz anzubieten. Zudem tritt McDonald's der EuropäischenAusbildungsallianz (EAfA) bei, der namhafte Vertreter aus Politik,Gesellschaft und Wirtschaft angehören. Das Ziel ist es einenachhaltige Ausbildung und Beschäftigung junger Menschen zu fördernund langfristig sicher zu stellen.Globales Engagement für Mensch und UmweltDie Initiative zur Förderung von Ausbildung undJugendbeschäftigung ist nur eines von mehreren ambitioniertenVorhaben, auf das sich McDonald's freiwillig verpflichtet hat. Unterdem global eingesetzten Hashtag "#Scaleforgood" macht das Unternehmenin den sozialen Netzwerken deutlich, dass es seine eigene Größe("Scale") nutzen will, um das Richtige ("Good") zu tun - fürGesellschaft und Umwelt.Mehr Informationen zum Thema unter:https://karriere.mcdonalds.de/ausbildung.htmlhttps://karriere.mcdonalds.de/duales-studium.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=pzb8OEeuxsshttp://www.mcdonalds.de/qualitaet/scale_for_goodPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCPhilipp WachholzDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-446Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell