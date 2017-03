Chancen der Digitalisierung nutzen: Dimension Data zeigt auf der CeBIT wegweisende IT-Lösungen für den Public Sector

Bad Homburg (ots) - Der IT-Dienstleister Dimension Data zeigt aufder CeBIT in Hannover, wie die öffentliche Hand von den Chancen derDigitalisierung profitieren kann. Die Möglichkeiten sind dabei breitgefächert und reichen von IT-Security- und Rechenzentrums-Lösungenüber Angebote im Bereich digitaler Bildung bis hin zur Umsetzung derDigitalisierung im öffentlichen Nahverkehr. Hintergrund ist, dasssich der öffentliche Sektor mit immer anspruchsvollerenKundenansprüchen konfrontiert sieht. Um am Puls der Zeit zu bleiben,müssen öffentliche Stellen und Behörden konsistente Digitalstrategienumsetzen, damit beispielsweise Bürgeranfragen digital bedient undDaten zeitnah bearbeitet werden können."Die digitale Transformation bietet dem öffentlichen Sektor enormeChancen", so Kai Bowenkamp, Vertriebsleiter "ÖffentlicheAuftraggeber" bei Dimension Data Germany. "Gerade in diesem Bereichsind allerdings umfassende Konzepte gefragt, insbesondere beim ThemaBildung: Den Schülern einzelne Dienstleistungen, wie eine schnelleInternetverbindung, bereitzustellen, ist zu kurz gedacht. Gefragtsind integrierte Konzepte aus einer Hand, beispielsweise eine sichere"Bildungscloud" auf Landesebene, die Dienste für Schüler, Lehrer undEltern auf einer Plattform vereint und effizient sowie wirtschaftlichbetrieben wird"Die CeBIT präsentiert als eine der wichtigsten IT-Messen vom 20.bis 24. März 2017 in Hannover digitale Trends und Entwicklungen. DieServices für den Public Sector zeigt Dimension Data in Halle 7 amStand A40, wo der IT-Dienstleister gemeinsam mit denNTT-Konzernschwestern Arkadin, e-shelter, NTT Communications, NTTDATA und NTT Security vor Ort ist.Bei der Umsetzung von IT-Lösungen hat sich Dimension Data alszuverlässiger Partner der öffentlichen Hand bewährt. Das liegt vorallem an der konzeptionellen Herangehensweise. "Aufgrund derKomplexität der Aufgaben bei der Digitalisierung im Public Sector istgerade hier eine fundierte Beratung notwendig. Erst aus der Analysekönnen IT-Konzepte und -Maßnahmen abgeleitet werden, die denAnsprüchen der Interessengruppen auch wirklich gerecht werden", soBowenkamp.Darüber hinaus ist Dimension Data auch in Halle 4 präsent. DaJapan das Partnerland der diesjährigen CeBIT ist, präsentiert sichder japanische Mutterkonzern, die NTT Group, mit ihrenTochtergesellschaften und assoziierten Unternehmen im Japan Pavillon,in Halle 4 am Stand A38. Gezeigt werden Beispiele zu digitalenGeschäftsmodellen und Kundenerlebnissen in verschiedenen Branchen, zuFokusthemen wie Big Data, Internet of Things, Virtual Reality,Security, Künstliche Intelligenz und Cloud. Die NTT Group macht diedigitale Transformation erlebbar in Bereichen wie Smart Cities,intelligente Produktion und Landwirtschaft sowie Sport und Kultur.Dimension Data zeigt, wie mit dem Einsatz digitaler Technologien beider Tour de France das Zuschauererlebnis vollkommen neugestaltet undSportveranstaltungen weiterentwickelt werden können.Besuchen Sie Dimension Data und die NTT Gruppe vom 20. bis 24.März im Public Sector Parc in Halle 7 am Stand A40 sowie im JapanPavillon in Halle 4 am Stand A38.Pressekontakt:Dimension Data GermanyThomas GambichlerManager Marketing & PRTel.: +49 (0) 6172 6808-214Mobil: +49 (0) 162 2514 676E-Mail: thomas.gambichler@dimensiondata.comOriginal-Content von: Dimension Data Germany AG & Co., übermittelt durch news aktuell