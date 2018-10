Chance für mehr Fairness in der Lebensmittellieferkette: BVE begrüßt EP-Votum zu unlauteren Handelspraktiken

Berlin (ots) -Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE)begrüßt das heute durch das Europäische Parlament (EP) abgegebeneVotum, in dem es den Trilogverhandlungen zum EU-Richtlinienvorschlagüber unlautere Praktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischenUnternehmen in der Lebensmittelversorgungskette zugestimmt hat."Die bestehende Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel führtimmer wieder dazu, dass Lieferanten mit der Forderung nachzusätzlichen finanziellen Zugeständnissen konfrontiert werden, dieunangemessen und unfair sind. Sie werden aber hingenommen, umweitergehende Nachteile, wie z.B. Auslistungen, zu vermeiden. Mit derheutigen Zustimmung des Europäischen Parlaments ist die Grundlagedafür geschaffen, den bestehenden Rechtsrahmen zu verbessern und fürmehr Fairness in der Lebensmittellieferkette zu sorgen. Wir forderndie Bundesregierung deshalb dazu auf, den Richtlinienvorschlag aufder Grundlage der heutigen Beschlussfassung zu unterstützen", soPeter Feller, stellvertretender BVE-Hauptgeschäftsführer.Basis der heutigen Zustimmung des Europäischen Parlaments ist dersogenannte De-Castro-Bericht, der von allen zuständigen Ausschüssenim Europäischen Parlament unterstützt wurde. Der Bericht untermauertden Richtlinienvorschlag und fordert u. a. die Ausweitung desGeltungsbereichs der Richtlinie über kleinere und mittlereUnternehmen hinaus auch auf Großunternehmen. Die Richtlinie zieltdarauf ab, den Schutz unterlegener Lieferanten in derLebensmittellieferkette zu stärken. Die erste Trilogverhandlung sollnoch heute stattfinden.Pressekontakt:Laura BuschReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitBundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE)Tel. 030-200 786 152lbusch@bve-online.deOriginal-Content von: BVE Bundesvereinig. Ernährungsindustrie, übermittelt durch news aktuell