Köln/Berlin (ots) - Das Institut für Qualität undWirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat heute in Kölnseinen Abschlussbericht "Systematische Behandlung vonParodontopathien" veröffentlicht.Dazu sagte Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes derKassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV): "Wir begrüßen dieErgebnisse des IQWiG in weiten Teilen, eröffnen sie doch dieMöglichkeit, in den anstehenden Beratungen im GemeinsamenBundesausschuss substanzielle Verbesserungen im Kampf gegen dieVolkskrankheit Parodontitis zu erreichen. Erfreulich ist vor allem,dass das IQWiG die seitens der Wissenschaft geäußerten berechtigtenKritikpunkte am Vorbericht aufgegriffen und in weiten Teilen imAbschlussbericht umgesetzt hat. Das ist eine gute Nachricht für dienachhaltige Verbesserung der Versorgung von Millionen vonPatientinnen und Patienten. Als stimmberechtigte Trägerorganisationwird die KZBV die Beratungen im Gemeinsamen Bundesausschuss weiteraktiv mitgestalten. Mitentscheidende Aspekte der Erfahrung vonZahnärzten und der Erwartungen von Patienten werden dabei den nötigenStellenwert bekommen."Hintergrund: Das neue PAR-VersorgungskonzeptDie KZBV hatte auf dem Deutschen Zahnärztetag im November 2017gemeinsam mit der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) ihr neuesVersorgungskonzept zur Behandlung parodontaler Erkrankungenvorgestellt. Es basiert auf international anerkanntenwissenschaftlichen Erkenntnissen, berücksichtigt den medizinischenFortschritt und soll die derzeitig geltende Behandlungsstrecke imGKV-System aktualisieren. Damit wären die Voraussetzungen für einewirksame Bekämpfung der Parodontitis geschaffen. Das Konzept, dasunter Beteiligung der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie (DGPARO) entwickelt wurde, kann auf der Website der KZBV abgerufenwerden.Hintergrund: Parodontale ErkrankungenDie Parodontitis ist eine chronische Entzündung desZahnhalteapparates, die wesentlich durch bakterielle Beläge aufZahnoberflächen und in den Zahnzwischenräumen verursacht wird. Ineinem schubweise verlaufenden Prozess werden Gewebe und Knochenzerstört, die für den Halt des Zahnes verantwortlich sind. Da derVerlauf der Krankheit in der Regel zunächst schmerzlos ist, bleibtdie Parodontitis oftmals lange Zeit unentdeckt. WissenschaftlicheStudien geben Hinweise auf Zusammenhänge mit Diabetes,Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Schwangerschaftskomplikationen.Parodontale Erkrankungen sind der Hauptgrund für den Verlust vonZähnen bei Erwachsenen. Nach Hochrechnungen sind etwa 12 MillionenErwachsene in Deutschland von einer schweren parodontalen Erkrankungbetroffen.