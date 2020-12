Die Chance der Woche!

Liebe Leser,

in der vergangenen Woche ging es an den Finanzmärkten fast gewohnt turbulent zu. Die Notierungen sind in einem der wohl größten Aufwärtstrends aller Zeiten. Vor dem Hintergrund der bis dato für uns im Westen in den vergangenen Jahrzehnten unübersichtlichsten Krise schlechthin sind die Kurse in den USA auf ein neues Allzeithoch gestiegen.

Dies wiederum lässt auf einen starken Endspurt in diesem ...



