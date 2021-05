Chance & Risiko im Blick: 3 Aktien, die du die nächsten 20 Jahre halten kannst

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Möchtest du in Aktien investieren, die du voraussichtlich problemlos die nächsten 20 Jahre halten kannst und die dir eine nette Rendite bescheren? Und das mit einem attraktiven Profil aus Chance und Risiko? Das könnte möglich sein. Zumindest, wenn du als Foolisher Investor auf defensive, zuverlässige Aktien setzt, die das gewisse Etwas haben.

Im Folgenden wollen wir daher einen Blick auf drei solcher Chancen riskieren, die das womöglich bieten können. Vielleicht findest du auch für dich die eine oder andere passende Aktie, die du die nächsten 20 Jahre halten könntest.

General Mills: Eine Aktie für die nächsten 20 Jahre

Eine erste Aktie, die grundsätzlich das Potenzial für die nächsten 20 Jahre haben könnte, ist für mich die von General Mills (WKN: 853862). Möglicherweise handelt es sich hierbei sogar um genau so eine Aktie, die über einen solchen Zeitraum interessant und relevant ist. Und die ihr Renditepotenzial ideal ausspielen kann.

Der Mix ist nämlich aufgrund des Lebensmittelfokus und starker Marken wie Cheerios, Häagen-Dazs oder auch Old El Paso sowie Lucky Charms vergleichsweise konservativ. Keine Frage: Das heißt auch, dass dich die Aktie nicht von jetzt auf gleich reich macht. Aber womöglich über zwei Jahrzehnte starke Renditen ermöglichen kann.

Das erkennen wir alleine mit Blick auf die Dividende: General Mills zahlt derzeit eine seit über drei Jahrzehnten zumindest stets auf dem Vorjahresniveau gehaltene Dividende aus, deren Rendite sich auf 3,25 % beläuft. Alleine über zwei Jahrzehnte hinweg könnte daher eine Rendite durch die Dividende von 65 % lauern. Wenn die Aktie dann noch konstant bleibt, hättest du dein Geld zumindest vermehrt.

Ein moderates Preis- und Mengenwachstum könnten eine nette Zusatzrendite bescheren. Das zeigt mir: Die Aktie von General Mills ist ein netter, konservativer Wert, der die nächsten 20 Jahre eine solide, konservative Performance ermöglichen kann.

BB Biotech: Vermeintlich schnelllebige Biotechnologie?

In der Biotechnologie verändert sich eine ganze Menge. Zwei Jahrzehnte sind nicht unbedingt dein Fokus, um selbst Investitionsentscheidungen zu treffen? Vor allem nicht in diesem schnelllebigen Segment? Mit der Aktie von BB Biotech (WKN: A0NFN3) musst du das auch nicht. Hier gibt es schließlich ein Investmentteam, das diese Aufgabe gerne für dich übernimmt. Das ist der Grund, warum du auch diese Aktie womöglich für die nächsten 20 Jahre halten könntest.

Das Managementteam von BB Biotech investiert nämlich für dich in spannende Aktien aus dem Bereich der Biotechnologie. Dabei achten die Verantwortlichen gleichzeitig auf ein diversifiziertes, aber auch akzentuiertes Portfolio, das ihrer Einschätzung nach die besten Renditen über lange Zeiträume ermöglichen kann. Oder eben Rendite für die Investoren.

Garniert wird das in jedem Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5 % auf Basis des Dezemberkurses des Vorjahres. Auch das kann für mich ein unterm Strich konservativer, diversifizierter Mix für die nächsten 20 Jahre sein. Eine Beteiligungsgesellschaft mit Kompetenz ist in diesem Kontext stets interessant.

Realty Income: Die nächsten 20 Jahre in Betongold

Zu guter Letzt ist auch die Aktie von Realty Income (WKN: 899744) ein Kandidat für mich, der die nächsten 20 Jahre solide Renditen liefern kann. Das liegt unter anderem an dem Ansatz als Real Estate Investment Trust, der auf Betongold setzt. Aber auch an defensiven, langfristig orientierten Triple-Net-Lease-Verträgen, einem mit bald 10.000 Immobilien diversifizierten Portfolio und Konzentration auf Segmente, die kaum vom E-Commerce bedroht sind. Oder kurz: Das Management von Realty Income baut darauf, konservative Klasse und eine stabile Dividende zu ermöglichen.

Eine stabile Dividende hat es hier inzwischen fast 51 Jahre in Folge gegeben, was definitiv die historische Qualität der Ausrichtung unterstreicht. Derzeit winkt eine Dividendenrendite von ca. 4,1 %. Oder, auf 20 Jahre gesehen: Eine Rendite von möglicherweise 82 %, womit du fast deinen Einsatz mit Dividenden zurückerhalten kannst.

Oder auch mehr: Realty Income erhöht schließlich auf Vierteljahresbasis die eigene Dividende. Zudem gibt es ein moderates Wachstum durch indexierte Mieterhöhungen, der Betongold-Fokus könnte sich daher auszahlen. Womöglich auch in den nächsten 20 Jahren.

Der Artikel Chance & Risiko im Blick: 3 Aktien, die du die nächsten 20 Jahre halten kannst ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech, General Mills und Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021