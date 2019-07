"Champions for Charity" mit klarem Sieger und 100.000 Euro-Erlös / Team "Schumacher & Friends" gewinnt mit 7:5 gegen die "Nowitzki AllStars" in der BayArena (FOTO)

Leverkusen (ots) -Die dritte Auflage des Benefiz-Fußballspiels "Champions forCharity" hat einen Gesamterlös in Höhe von 100.000 Euro eingespielt.Herausforderer Mick Schumacher traf als Kapitän seines Teams"Schumacher & Friends" selbst zum 2:0 gegen Dirk Nowitzki. DerBasketball-Star war für die "Nowitzki All Stars" sowohl als Torwartim Wechsel mit Jens Lehmann, wie auch am Elfmeterpunkt im Einsatz.Dort erzielte er einen Lattenknaller. Zu den erfolgreichenTorschützen zählten unter anderem die Bayer 04 Leverkusen-LegendenStefan Kießling und Ulf Kirsten, dreifacher Torschütze war TorbenHoffmann. Simon Rolfes (Bayer 04-Sportdirektor), Fredi Bobic(Eintracht Frankfurt-Sportvorstand), Maxi Kleber (Basketball), MoritzFürste (Hockey), Stefan Kretzschmar (Handball), Leon Draisatil(Eishockey), Fabian Hambüchen (Turnen) und viele weitere Sportler,darunter auch Para-Athleten, komplettierten die Teams.Sportliche und musikalische Highlights sorgen für StimmungPietro Lombardi reihte sich als Spieler in die Torschützen-Listeein und trat nach der Pokalübergabe noch mit seinen Songs "Senorita"und "Phänomenal" auf. In der Halbzeitpause gab es für die 11.028Zuschauer bereits Musik von Lukas Rieger. Dirk Nowitzki und MickSchumacher nahmen zunächst den Scheck in Höhe von 100.000 Euro fürdie Dirk Nowitzki Stiftung und die Keep Fighting Foundation entgegenund schrieben anschließend noch über eine Stunde Autogramme für dieFans in der BayArena.Über "Champions for Charity""Champions for Charity" ist das Benefiz-Fußballspiel zu Ehren vonFormel 1 Legende Michael Schumacher und ist eine Initiative von DirkNowitzki, Mick Schumacher und der ING Deutschland. Bereits zumdritten Mal traten Top-Sportler für den guten Zweck an: Die Erlösedes Spiels in Leverkusen in Höhe von 100.000 Euro kommen Projektender Dirk Nowitzki Stiftung und der Keep Fighting Foundation zu Gute.Pressekontakt:Champions for CharityPatrick Herwarth von Bittenfeldc/o ING DeutschlandTel.: 069 / 27 222 66886E-Mail: presse@champions-for-charity.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuell