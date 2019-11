Champions Tennis präsentiert myWorld als Titelpartner

Graz (ots) - Champions Tennis präsentiert seinen brandneuen TitelpartnermyWorld: Das mit zahlreichen Altstars besetzte Turnier wird Ende November unterdem Titel myWorld Champions Tennis in der Royal Alberts Hall in London über dieBühne gehen.Die myWorld Unternehmensgruppe vereint eine breite Palette bekannter Marken undUnternehmen unter einem Dach. Ihr Portfolio umfasst unter anderem dieinternationale Shopping Community Cashback World, den Online-MarktplatzmyWorld.com, die Social-Life-App eyetime sowie den Think-Tank 360 Innovation Labund die myWorld Media Group mit deren Töchtern mediaWorld productions,mediaWorld, sportsWorld und eventworld.comDas legendäre Turnier kehrt am Donnerstag, dem 28. November 2019, für vier Tagevoller unterhaltsamer Wettkampf-Action nach London zurück. Einige der größtenStars werden am Court spielen, darunter die 25-fache Grand-Slam-Siegerin MartinaHingis, die erst kürzlich zurückgetretenen Champions Marcos Baghdatis und DavidFerrer sowie die Publikumslieblinge Tim Henman und Mansour Bahrami.Das diesjährige Turnier bietet ein spannendes, neues Format, bei dem die Spielerin drei Teams um die begehrte myWorld Champions Tennis Trophäe kämpfen. Dieeinzelnen Teams werden von den Kapitänen Greg Rusedski, Tim Henman und GoranIvanisevic angeführt und durch jeweils zwei weitere Legenden komplettiert. DasTeam mit den meisten Siegen wird im Anschluss an das Turnier zum Gewinnergekürt.Jeder Tag besteht aus einer Nachmittags- und einer Abend-Session mit je vierSpielen: zwei Einzeln, einem Doppel und einem unterhaltsamenFreundschafts-Doppel. Für Tennisfans ist das eine aufregende Gelegenheit, ihrenLieblingsspielern in einer so denkwürdigen Umgebung zuzuschauen und einunvergessliches Event zu erleben. Der Wettbewerb wird härter denn je, denn dieFans können sich an der Wahl ihrer Lieblingsmannschaft beteiligen und ihreSpieler anfeuern, während sie um die myWorld Champions Tennis Trophäe kämpfen.Eine Vielzahl weiterer Tennislegenden wird den Platz betreten, darunter derehemalige Weltranglistenerste Juan Carlos Ferrero, Grand-Slam-Finalist MarkPhilippoussis, Tommy Haas und die aktuelle britische Nummer zwei, HeatherWatson."Tennis hat in den vergangenen Jahren enorm an Popularität gewonnen. Die jungenWilden versuchen alles, um die ,Big Three' vom Thron zu stürzen, wie wir zuletztbei den ATP Finals eindrucksvoll gesehen haben - Tennis ist spannender denn je.Da das myWorld Headquarter ebenfalls in London beheimatet ist, war dieEntscheidung, mit dem legendären und prestigeträchtigen Champions Tennis eineKooperation einzugehen, ein logischer Schritt für uns. Wir freuen uns sehr aufdie Zusammenarbeit und viele packende Spiele der Legenden dieses Sports" ,erklären Bettina Rieger, CEO myWorld Media Group, und Markus Stampfer, CEOsportsWorld.Die Veranstaltung ist für alle Altersgruppen geeignet und ein Tennisfest fürFamilien, Freunde und Kollegen. Tickets sind ab £ 18,50 erhältlich und könnenauf der offiziellen Website gekauft werden:www.championstennis.co.ukDas Event im ÜberblickWas: myWorld Champions Tennis 2019Wo: Royal Albert Hall, LondonWann: Donnerstag, 28. November, bis Sonntag, 1. DezemberTickets: Erhältlich ab £ 18,50 pro Person (www.championstennis.co.uk)Warum: Erleben Sie hautnah, wie die beliebtesten Grand-Slam-Champions,ehemaligen Weltranglistenersten und Tennislegenden an einem der berühmtestenVeranstaltungsorte Londons um die begehrte Trophäe kämpfen.Über IMG:IMG ist ein weltweit führender Anbieter von Sport, Mode, Events und Medien. DasUnternehmen verwaltet einigeweltweit größten Sportler und Mode-Ikonen, besitztund betreibt jährlich Hunderte von Live-Events und gebrandetenEntertainment-Erlebnissen und ist ein führender unabhängiger Produzent undDistributoSport- und Unterhaltungsmedien. IMG ist auch auf Lizenzierung,Sporttraining und Ligenentwicklung spezialisiert. IMG ist eineTochtergesellschaft von Endeavor, einem globalen Unterhaltungs-, Sport- undContent-Unternehmen.Über myWorldDie myWorld Unternehmensgruppe vereint unterschiedlichste Marken unter einemDach. Sie ist auf allen Kontinenten tätig und hat 1.500 Mitarbeiter. DieShopping- und B2B-Marke des Konzerns, die Cashback World, bietet ihren 14Millionen Konsumenten attraktive Einkaufsvorteile wie Cashback und ShoppingPoints bei 140.000 Partnerunternehmen weltweit. Die Partner der Cashback Worldwiederum profitieren von effizienten Kundenbindungsprogrammen. Zu den weiterenmyWorld Töchtern und Marken zählen der Online-Marktplatz myworld.com, derBusiness-Service-Provider myWorld Solutions, die Ideenwerkstatt 360 Lab, dieSocial-Life-App eyetime, die myWorld Media Group sowie deren Töchter mediaWorldproductions, mediaWorld, sportsWorld und eventWorld.com. Im Rahmen seinerCSR-Aktivitäten unterstützt myWorld zudem die Bildungs- und Umweltschutzprojekteder Child & Family Foundation und der Greenfinity Foundation.Kontakt:mediaWorldSilvia KelemenDirector PR & Company SpokespersonTel.: +43 (0)664/85 55 241E-Mail:silvia.kelemen@mediaworld.comOriginal-Content von: mWS myWorld Solutions AG, übermittelt durch news aktuell