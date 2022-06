Champions Select Dynamic LC Fonds: Beenden Zentralbanken auch die Erholungsrallys?

In den letzten sechs Monaten kletterte der Kurs dieses Mischfonds der DWS konstant bergab und verlor dabei 9,22 %. Zwar konnte der Kurs zuletzt schwach zulegen, angesichts der wirtschaftlichen Aussichten in der EU könnte der Fonds jedoch vor weiteren Herausforderungen stehen. Anlagepolitik des Fonds Obwohl die Anlagestrategie dieses Fonds darin besteht, neben Anleihen auch in qualitativ hochwertige Aktien zu investieren,… Hier weiterlesen