Champions League Play-offs: Hoffenheim gegen Liverpool live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Kann sich die TSG Hoffenheim als vierte deutsche Mannschaft fürdie UEFA-Champions-League-Saison 2017/2018 qualifizieren? Dazu müsstesich das Team von Trainer Julian Nagelsmann in den Play-off-Spielengegen den FC Liverpool durchsetzen. Das ZDF überträgt am Dienstag,15. August 2017, das Hinspiel live ab 20.15 Uhr aus derRhein-Neckar-Arena in Sinsheim. Moderator der Sendung ist Sven Voss,als Experte wird Holger Stanislawski im Einsatz sein. Das Spielkommentiert Oliver Schmidt.Mit Hoffenheim und Liverpool treffen die Tabellenvierten ausBundesliga und Premier League aufeinander. Der FC Liverpool ist einschwerer Brocken für den Europapokalneuling aus dem Kraichgau. Den"Reds" von Teammanager Jürgen Klopp trauen manche Experten sogar denMeistertitel zu.Das Rückspiel im Stadion an der Anfield Road können die Zuschaueram Mittwoch, 23. August 2017, live ab 20.15 Uhr im ZDF sehen.http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell