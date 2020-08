Champions-League-Finale mit deutscher Beteiligung live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) - Bei deutscher Beteiligung überträgt das ZDF live das UEFA Champions-League-Finale am Sonntag, 23. August 2020, aus Lissabon. Darauf hat sich der Sender mit der UEFA und den Rechtehaltern Sky und DAZN zum Start des Champions-League-Finalturniers in Lissabon geeinigt. Dort sind im Viertelfinale die deutschen Teams FC Bayern München und RB Leipzig vertreten.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Wir drücken Bayern und Leipzig die Daumen für das Finalturnier und freuen uns, wenn wir unseren Zuschauern hochklassigen Live-Fußball anbieten können. Ein deutsch-deutsches Finale wie 2013 wäre großartig."Sollte das Champions-League-Finale ohne deutsche Beteiligung stattfinden, wird es nicht vom ZDF übertragen. In dieser Konstellation konnte keine Einigung erzielt werden.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sporthttps://zdfsport.dehttps://facebook.com/ZDFsporthttps://instagram.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFsporthttps://youtube.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4677634OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell