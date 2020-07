NYON (dpa-AFX) - Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München würde beim Erreichen des Viertelfinals der Champions League in der Endrunde in Lissabon auf den FC Barcelona oder SSC Neapel treffen.



RB Leipzig bekommt es beim Finalturnier Mitte August mit Atlético Madrid zu tun, wie die Auslosung am Freitag in Nyon ergab./hc/DP/mis