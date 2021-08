Champions League: BVB gegen Lissabon, Amsterdam und Besiktas

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

ISTANBUL (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bekommt es in der Gruppenphase der Champions League mit Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul zu tun.



Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Istanbul./jmx/DP/he