Champions-League-Achtelfinale: BVB gegen Benfica live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Nach der 0:1-Hinspielniederlage gegen den portugiesischen MeisterBenfica Lissabon gilt es für Borussia Dortmund, sich mit einerstarken Leistung im Achtelfinalrückspiel am Mittwoch, 8. März 2017,noch für das Viertelfinale der UEFA Champions League zuqualifizieren. Das ZDF überträgt die Begegnung live. Moderator JochenBreyer und ZDF-Experte Oliver Kahn begrüßen die Zuschauer um 20.25Uhr aus dem BVB-Stadion in Dortmund, am Reportermikrofon meldet sichab 20.45 Uhr Béla Réthy.Nach zuletzt starken Leistungen hat sich der BVB wieder in derSpitzengruppe der Fußball-Bundesliga festgesetzt und steht aktuellauf einem Champions-League-Platz. Auch der Gegner kann mit breiterBrust nach Dortmund reisen: In der Primeira Liga steht Benfica aufdem Spitzenplatz, und im Pokal ist eine Finalteilnahme in greifbarerNähe.Im Anschluss an die Live-Übertragung aus Dortmund berichtet dasZDF in Zusammenfassungen von den weiteren Begegnungen desAchtelfinal-Spieltages: FC Barcelona gegen Paris Saint-Germain sowieSSC Neapel gegen Real Madrid und Bayern München gegen FC Arsenal(beide von Dienstag). Bereits ab 19.20 Uhr, direkt im Anschluss andie ZDF-"heute"-Nachrichten, stimmen Jochen Breyer und Oliver Kahn im"UEFA Champion League Magazin" auf die Begegnung des Tages ein. Unteranderem steht eine Zusammenfassung des Spiels der Bayern vom Vortagauf dem Programm.Am Mittwoch, 15. März 2017, überträgt das ZDF live dasAchtelfinal-Rückspiel von Bayer 04 Leverkusen bei Atlético Madrid.Ein umfangreiches Second-Screen-Angebot zu denChampions-League-Übertragungen steht auf zdfsport.de bereit.http://zdfsport.dehttps://presseportal.zdf.de/pm/champions-leaguehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsport