Champagne Bollinger feiert 40-jähriges Jubiläum der James Bond-Partnerschaft

Meilenstein in Paris mit VIP-Party gefeiertParis (ots/PRNewswire) - Champagne Bollinger veranstaltete heuteeinen Event im Hôtel de Crillon, um den 40. Jahrestag seinerPartnerschaft mit 007 zu feiern.Anlässlich dieses signifikanten Jubiläums wurde Ehrengast MichaleG. Wilson, Produzent der James Bond-Filme, durch eine exklusiveGästeliste ergänzt. Der Abend würdigte die gemeinsame Geschichte derbeiden Marken aus dem Jahr 1979, als Champagne Bollinger nachVeröffentlichung von Moonraker zum offiziellen Champagner desberühmten britischen Geheimagenten wurde. Michael G. Wilson & BarbaraBroccoli, die Produzenten der James Bond-Filme, kommentierten stolz,dass ihre Beziehung: "Eine der großen Partnerschaften im Kino seitvierzig Jahren und auch weiterhin ist."Der Anlass, die 40-jährige Partnerschaft, wurde mit der globalenProdukteinführung von 'The Moonraker Luxury Limited Edition', demneuesten Produktangebot von Champagne Bollinger, gefeiert. Dieanwesenden Gäste konnten erstmalig den Jahrgang 2007 genießen, vordem Hintergrund einer Moonraker-Bildretroperspektive mit Skizzen deslegendären Space Shuttle des bekannten Produktionsdesigners Sir KenAdam, das dem neuesten Sammlerstück als Design zugrunde lag.HINWEISE AN DIE REDAKTIONBilder zu diesem Event mit historischem Hintergrund finden Siehier (https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=6WMlOR8GmHV.83Oy5._9OA).www.champagne-bollinger.comChampagne Bollinger: Berühmte, unverwechselbare und vornehme edleWeine der Champagne seit 1829. Garantiert durch die Integrität einesvollständig unabhängigen Familienbetriebs in Aÿ und durch dashandwerkliche Know-how von Menschen, die sich dem Anbau und derMischung von Spitzenweinen verschrieben haben. Hingabe, die über denWein hinausgeht, um eine nachhaltige Umwelt und die Einbeziehung derGemeinden vor Ort zu unterstützen.Informationen zu Albert R. Broccolis EON Productions:EON Productions Limited und Danjaq LLC befinden sich zu 100 % imBesitz der Familie Broccoli/Wilson. Danjaq ist ein in den USAansässiges Unternehmen, das zusammen mit Metro Goldwyn Mayer Studiosdas Urheberrecht an den bestehenden James Bond-Filmen besitzt und dasRecht zur Produktion zukünftiger James Bond-Filme kontrolliert. EONProductions, eine Tochtergesellschaft von Danjaq, ist eine inGroßbritannien ansässige Produktionsfirma, die die James Bond-Filmeseit 1962 produziert und zusammen mit Danjaq das weltweiteMerchandising kontrolliert. Der fünfundzwanzigste 007-Film befindetsich derzeit in Produktion. Weitere Informationen finden Sie aufwww.007.com.Die Moonraker Luxury Limited Edition: Moonraker, vor 40 Jahrenveröffentlicht, zeigt James Bond, dessen Mission ihn zu einemWeltraumabenteuer führt. Dies war auch der Film, mit dem diePartnerschaft zwischen Bond und Bollinger begann. Zur Feier ihrer40-jährigen Partnerschaft würdigen Champagne Bollinger und 007 ihrgemeinsames Erbe und greifen das Space Shuttle-Thema des legendärenProduktionsdesigners Sir Ken Adam erneut auf. Champagne Bollingerbeauftragte den Designer Eric Berthes mit der Neugestaltung desMoonraker-Space Shuttle. Bond Vintage par excellence, hergestellt ausZinn und Holzfurnier, Magnumflasche umhüllt von einem Eiskühler ausSaint Louis-Kristall. Jedes nummerierte Stück wurde von Handgefertigt und veredelt, was es einzigartig macht. Limitierte Auflagevon 407 Exemplaren. UVP £4,500.Photo:https://mma.prnewswire.com/media/1025545/Champagne_Bollinger.jpg