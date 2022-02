Chakratec unterzeichnet Vertrag über die Installation von drei weiteren EV-Schnellladestationen in Deutschland

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Chakratec (TASE: CKRT) gibt den Erhalt eines Folgeauftrags in Deutschland für drei weitere Bestellungen seines Kinetischen Power Boosters (KPB) der 2. Generation bekannt. Diese Vereinbarung schließt an eine ähnliche Vereinbarung an, die das Unternehmen vor einem Monat für zwei Standorte unterzeichnet hat.Die aktuelle Vereinbarung sieht die Zusammenarbeit bei der Errichtung von drei weiteren ultraschnellen Ladestationen für Elektrofahrzeuge vor, in welche die neue KPB100-Produktlinie des Unternehmens integriert wird. Diese dient dazu, die Netzleistung am Standort zu verstärken und gleichzeitig den Ladevorgang zu beschleunigen.Der Vertrag sieht vor, dass drei Stationen an drei verschiedenen Standorten installiert werden. Die Fertigstellung der Stationen und der kommerzielle Betrieb sind für Q3/2022 geplant.Boaz Weizer, CEO von Chakratec: „Es handelt sich um die zweite Transaktion innerhalb kurzer Zeit in Deutschland, einem der am stärksten wachsenden E-Mobilitätsmärkte der Welt. Die aktuelle Vereinbarung über die Lieferung für drei weitere ultraschnelle Ladestationen beweist den erheblichen Mehrwert, den unsere Kinetische Power Booster-Technologie unseren Kunden bringt, da sie den Aufbau von Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge auch an Orten ermöglicht, an denen das Stromnetz nur über begrenzte Leistung und Kapazität verfügt."Der Vertrag ist Teil der Umsetzung der Strategie von Chakratec, eine schlüsselfertige Komplettlösung für ultraschnelle Ladestationen anzubieten, die vom Unternehmen errichtet und betrieben werden soll, wobei der KPB100 als Hauptkomponente dient, um ein schnelles Aufladen auch bei Kapazitätsbeschränkungen der Stromnetzinfrastruktur an den Schnellladestationen ermöglicht.Alexander Dappen, Chakratec Deutschland: „Wir sehen eine unglaubliche Dynamik im gesamten Markt der Ladeinfrastruktur. Der zusätzliche Rückenwind der Bundesregierung beim Ausbau der Schnellladestationen in Deutschland ist ebenfalls deutlich zu spüren. Mit dem kinetischen Energiespeicher von Chakratec können wir den Kunden schnelles Laden für die Elektromobilität überall ermöglichen und eine effektive Lösung für die Herausforderung der begrenzten Netzkapazitäten anbieten."Über Chakratec:Chakratec (TASE: CKRT) ist ein führender Anbieter von kinetischen (schwungradbasierten) Energiespeichertechnologien. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verbreitung von E-Fahrzeugen zu beschleunigen, indem es den flächendeckenden Aufbau von Schnellladestationen ermöglicht, selbst an Orten, an denen das Stromnetz nur begrenzt zur Verfügung steht. Die Kinetischen Power Booster von Chakratec beschleunigen den Ladevorgang und ermöglichen ultraschnelles Aufladen. Dadurch erübrigt sich aufwändiges und teils langwieriges Aufrüsten vorhandener Netzinfrastruktur. Im Gegensatz zu Lösungen, die auf Lithium-Batterien basieren, ermöglichen die Kinetischen Power Booster von Chakratec ihren Kunden den Aufbau einer robusten, zuverlässigen und langlebigen Schnellladeinfrastruktur, die auf nachhaltigen, sicheren und kostengünstigen Energiespeicherlösungen basiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1739030/Chakratec.jpgKontaktinformationen:marketing@chakratec.comgermany@chakratec.comPressekontakt:+491705662056Original-Content von: Chakratec, übermittelt durch news aktuell