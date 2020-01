Chakaka Primary School in Malawi ist Gewinnerin von einer Million Litern

Valencia, Spanien (ots/PRNewswire) - - Über die One Million Liters-Plattformspendet der spanische Hersteller Tejidos Royo den finanziellen Gegenwert voneiner Million Litern Wasser an Schule in Malawi- Das Hauptziel der Chakaka Primary School ist die Verbesserung derLebensqualität und der Bildung der 1.500 Kinder durch die Bereitstellung vonTrinkwasser für die Schüler.Zwei Monate nach ihrem Start hat die Initiative One Million Liters, die Menschenzur Teilnahme an der nachhaltigen Denim-Revolution eingeladen hat, jetzt einenNutznießer: die Chakaka Primary School in Benga, Malawi.Eines der größten Probleme in der Textilindustrie ist der übermäßigeWasserverbrauch. Tejidos Royo stellt sich der Herausforderung, aufverantwortungsvolle Prozesse umzuschwenken, und arbeitet mit Gaston Systems Inc.und Indigo Mill Designs (IMD) an seiner bahnbrechenden Dry Indigo®-Technologie.Dadurch konnte die Verwendung von Wasser zu 100 % aus dem Faserfärbeverfahrenmit Indigo eliminiert werden, was ein wichtiger Meilenstein in derTextilindustrie ist.Jose Rafael Royo, Mitglied des Verwaltungsrats, erklärt: "Bei Tejidos Royo sindwir uns der Auswirkungen, die wir auf die Umwelt haben, sehr bewusst undarbeiten daran, unser Engagement für unsere Umgebung zu erfüllen und die Zieleder Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung bis 2030 zu erreichen. Wirglauben, dass die Stakeholder in jeder Branche eine führende Rolle bei derSchaffung einer Landschaft für den Wandel spielen müssen, und daher haben wiruns entschieden, Dry Indigo® zu entwickeln, was der gesamten Textilindustrieeinen fantastischen Weg in Richtung Nachhaltigkeit eröffnet."Um diese Ziele zu erreichen und ihre Werte zu verbreiten, hat Tejidos Royo dieInitiative One Million Liters ins Leben gerufen, eine internationale Kampagne,die Nutzern aus der ganzen Welt die Möglichkeit bot, einen wohltätigen Zweck zunominieren, um die Spende von einer Million Litern Wasser zu erhalten, die mitder Dry Indigo®-Technologie eingespart wurden.Nach der Beratung und Abstimmung innerhalb des Gremiums, das sich ausherausragenden Fachleuten zusammenstellte, wurde die Chakaka Primary School, dievon der Missionsgemeinschaft des Apostels Paulus geleitet wird, zur Gewinnerindes gemeinnützigen Zwecks erklärt.Das Projekt zielt darauf ab, einen Brunnen zu bauen und eine Pumpe zuinstallieren, die eine dauerhafte Trinkwasserversorgung in der Schulegewährleisten werden. Infolgedessen wird sie über das gesamte Wasser verfügen,das zum Trinken und Kochen sowie zur Reinigung der Anlagen benötigt wird,wodurch die Hygiene und die Sanitärversorgung verbessert werden, die notwendigsind, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern.Deshalb hofft Tejidos Royo, dass dieser erste Aufruf zu einer nachhaltigenDenim-Revolution erst der Anfang eines langen Prozesses hin zur Entstehung einerethischen Industrie ist.Machen Sie mit bei der nachhaltigen Denim-Revolution!www.onemillionliters.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1065027/One_Million_Liters.jpgPressekontakt:+34-626-066-077brezo.rodriguez@omnicomprgroup.combelen.fernandez@omnicomprgroup.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140381/4492223OTS: One Million LitersOriginal-Content von: One Million Liters, übermittelt durch news aktuell