Chainalysis tritt der Smart Contract Security Alliance bei

San Francisco (ots/PRNewswire) - Chainalysis, das Unternehmen für Blockchain-Analysen, gab heute bekannt, dass es eine Partnerschaft mit der Smart Contract Security Alliance (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2798665-1&h=1734 640728&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2798665-1%2 6h%3D437382093%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.smartcontractsecurityalliance.com%2 52F%26a%3DSmart%2BContract%2BSecurity%2BAlliance&a=Smart+Contract+Security+Allia nce) (SCSA) eingegangen ist. Die SCSA, ein Zusammenschluss von führenden Unternehmen aus der Branche, gibt Empfehlungen für Sicherheitsstandards und Richtlinien für die Blockchain-Technologie. Chainalysis, das Technologien für Untersuchungen und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben für Kryptowährungs-Geschäftsbereiche, Finanzinstitutionen und Regierungsbehörden anbietet, soll, gestützt auf Daten und gemeinsam mit der Allianz, die für Betriebe maßgeblichen Positionen bereitstellen, um die Risiken und Möglichkeiten besser zu verstehen, die sich im Hinblick auf Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen und den Kryptowährungsmärkten ergeben."Wir versuchen derzeit, die Standards zu entwickeln", so Richard Ma, CEO von Quantstamp, das führend im Bereich Blockchain-Sicherheit ist und die Gründung der SCSA angestoßen hat. "Im Laufe der Zeit werden sich immer mehr Unternehmen der SCSA anschließen und Teile ihrer Codes und Richtlinien einbringen, und vom führenden Unternehmen für Blockchain-Analysen einen Überblick über die Kriminalität rund um Kryptowährungen zu erhalten, ist eine willkommene Ergänzung zur bereits jetzt tief greifenden Expertise der SCSA in Sachen Blockchain-Sicherheit.""Chainalysis gibt es, um mehr Vertrauen in die Blockchain-Technologie zu schaffen und eine unserer Strategien dafür ist es, durch die Bereitstellung von Einblicken in die Aktivitäten von Kryptowährungen für mehr Transparenz zu sorgen", sagte Jason Bonds, Chief Revenue Officer von Chainalysis. "Wir sind gespannt darauf, Teil der SCSA zu werden und darüber ein größeres Bewusstsein für den Nutzen und die Missbrauchsmöglichkeiten von Kryptowährungen zu erzeugen."Chainalysis KYT, das Compliance-Tool, ermöglicht es Geschäftsbereichen für Kryptowährungen und Finanzinstitutionen große Handelsvolumina bei Kryptowährungen zu überwachen und hoch riskante Transaktionen zu erkennen. Chainalysis Reactor, das Tool für Ermittlungen, unterstützt Strafverfolgungsbehörden bei der weiteren Untersuchung von kriminellen Machenschaften, wie Betrug, Erpressung und Geldwäsche in der Blockchain. Chainalysis Kryptos unterstützt Finanzinstitutionen dabei, neue Möglichkeiten zu prüfen und Risiken von Kryptowährung auf der Grundlage von genauen Informationen aus der "Know Your Customer"- (KYC-)Methode und den branchenweit vertrauenswürdigsten Daten zu umschiffen.Zu den Forschungsarbeiten von Chainalysis gehört auch der Bericht Crypto Crime 2020 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2798665-1&h=3479980041&u=https%3A%2F%2 Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2798665-1%26h%3D981670553%26u%3Dh ttps%253A%252F%252Fgo.chainalysis.com%252F2020-Crypto-Crime-Report.html%26a%3D20 20%2BCrypto%2BCrime%2Breport&a=Bericht+Crypto+Crime+2020) , der auch im Wall Street Journal (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2798665-1&h=2718809954&u=htt ps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2798665-1%26h%3D4085474 121%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wsj.com%252Farticles%252Fcryptocurrency-scams- took-in-more-than-4-billion-in-2019-11581184800%253FemailToken%253Dc7f62476f3863 8f49d69eae17a0ce4cagWK0qbIs0GZs41270rf8cg3tzvVVBMvjgGhf5fEV8rVgPo305IYQ%252FEkVC hWRoxAPKu2yOnM9ftjIgWKCd6CHlgGjAqk3CZv2FjqQfrcRr73BDWVNd31VwCrcQ87NIhA4%2526refl ink%253Darticle_copyURL_share%26a%3DWall%2BStreet%2BJournal&a=Wall+Street+Journa l) , in der New York Times (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2798665-1&h=3584 469060&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2798665-1%2 6h%3D946240490%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nytimes.com%252F2020%252F01%252F28% 252Ftechnology%252Fbitcoin-black-market.html%26a%3DThe%2BNew%2BYork%2BTimes&a=Ne w+York+Times) , von https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2798665-1&h=2360490425&u =https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2798665-1%26h%3D161 2011867%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.forbes.com%252Fsites%252Fthomasbrewster%25 2F2020%252F01%252F21%252Fhow-a-single-apple-mac-hack-scored-north-korean-spies-7 -million-in-cryptocurrency%252F%252356a3114068e7%26a%3DForbes&a=Forbes , https:/ /c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2798665-1&h=2438886606&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc %2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2798665-1%26h%3D2784003169%26u%3Dhttps%253A%25 2F%252Ffortune.com%252F2020%252F01%252F15%252Fcrypto-criminals-brokers-launder-b illions%252F%26a%3DFortune&a=Fortune und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=279 8665-1&h=2819849985&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o% 3D2798665-1%26h%3D3176169834%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bloomberg.com%252Fnew s%252Farticles%252F2020-01-17%252Fcrypto-terrorism-funding-grows-more-sophistica ted-study-finds%26a%3DBloomberg&a=Bloomberg aufgegriffen wurde.Mitgliedsorganisationen der Smart Contract Security Alliance arbeiten bei jeder Veröffentlichung eines Artikels zusammen. Chainalysis wird seinen Beitrag dafür leisten, dass dieses Archiv aus Artikeln weiter wächst, damit die Branche auch langfristig von Richtlinien und Standards profitieren kann. Das Unternehmen gesellt sich zum Fujitsu R&D Center, zu NRI Secure, MythX, Blockgeeks, Layer X, der National University of Singapore Crystal Centre School of Computing und Quantstamp.Mehr unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2798665-1&h=3120779825&u=https%3A %2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2798665-1%26h%3D1367231739%2 6u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.smartcontractsecurityalliance.com%252Farticles%26a% 3DSmartContractSecurityAlliance.com&a=SmartContractSecurityAlliance.comInformationen zu ChainalysisChainalysis ist das Unternehmen für Blockchain-Analysen, das Regierungsbehörden, Börsen und Finanzinstitutionen in 40 Ländern Informationen und Analysen zu Verfügung stellt. Unsere Instrumente für Ermittlungen und Compliance sowie unsere Ausbildungs- und Supportangebote schaffen Transparenz in der Blockchain-Technologie, damit sich unsere Kunden voller Vertrauen Kryptowährungen zuwenden können. Chainalysis, das von Accel, Benchmark und anderen führenden Namen aus dem Bereich Risikokapital unterstützt wird, baut Vertrauen in die Blockchain-Technologie auf. 