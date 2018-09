Chain fusioniert mit Lightyear - volle Ausrichtung auf Stellar

Fusioniertes Unternehmen wird als Interstellar firmieren und dieUnternehmenswelt bei Einbindung und Nutzung des Stellar-Netzwerksunterstützen; Stellar Development Foundation bleibt unabhängigSan Francisco (ots/PRNewswire) - Chain, Inc. ("Chain") teilteheute mit, dass das Unternehmen von der Lightyear Corporation("Lightyear") übernommen wurde, einer im vergangenen Jahr mitUnterstützung der Stellar Development Foundation gegründeten, aufStellar fokussierten kommerziellen Organisation. Die Marken Chain undLightyear gehen im fusionierten Unternehmen auf, das in Interstellar(http://www.interstellar.com/) umbenannt wird.Der Zusammenschluss überführt Chains Unternehmenskunden undProdukte in das globale Public Ledger von Stellar und schafft eineEnd-to-End-Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, Vermögenswerte überein hochskalierbares öffentliches Netzwerk auszugeben, zu wechselnund zu verwalten. Chains Cloud-Ledger-Service Sequence(https://www.chain.com/sequence/) macht es den Unternehmen dabeileicht, Assets beim Verschieben zwischen Private Ledgers und demStellar-Netzwerk auf einfache Weise nachzuverfolgen.Wichtige Fakten:- Adam Ludwin, der CEO von Chain, wird Interstellar-CEO- Jed McCaleb, der die Stellar Development Foundation und Lightyearmitbegründet hat, wird CTO von Interstellar- Die Stellar Development Foundation, die das Stellar-Protokoll unddie Open Source-Gemeinschaft unterstützt, bleibt unabhängigDas offene Netzwerk Stellar ermöglicht es, jede Währung oder jedenVermögenswert digital über das Internet auszustellen, zutransferieren und zu wechseln, und Interstellar wird Entwicklern undUnternehmen die Nutzung von Stellar als Plattform für die Entwicklungneuartiger Finanzprodukte und -dienstleistungen leicht machen."Chains Team ist marktführend bei der Einführung derBlockchain-Technologie im Unternehmen, die eine wichtige Komponentefür eine Zukunft bildet, in der Gelder und digitale Assets überoffene Protokolle übertragen werden", sagt Jed McCaleb. "Wir freuenuns sehr, mit vereinten Kräften Organisationen zu unterstützen, dieauf Stellar aufbauen"."Chain ist bereits seit Jahren höchst beeindruckt von Stellar, undwir haben vom ersten Tag an das gemeinsame Ziel geteilt, finanzielleVermögenswerte nahtlos über das Internet zu übertragen", erklärt AdamLudwin. "Chain hat innerhalb des Unternehmen gewirkt, während Stellarsich auf das Netzwerk zwischen Organisationen fokussiert hat. Alsvereintes, einziges Team werden wir einen vollständigen Überblick undeine Reihe von Fähigkeiten haben, um die Wertschöpfung über IP in diePraxis umzusetzen".Interstellars Produktportfolio wird auch StellarX(http://www.stellarx.com/) umfassen, einen vor kurzem angekündigtenMarktplatz für den Asset-Handel auf Stellar, der sich derzeit in derBeta-Phase befindet und in Kürze der Öffentlichkeit vorgestellt wird.Nach erfolgtem Abschluss wird das Unternehmen mit Hauptsitz in SanFrancisco und Niederlassungen in New York City und Singapur 60Mitarbeiter beschäftigen.Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.interstellar.com/Informationen zum Stellar-NetzwerkStellar ist ein offenes Netzwerk, das ermöglicht, dass jedeWährung oder jedes Vermögenswert digital über das Internetausgegeben, transferiert und getauscht werden kann. Das öffentlicheLedger von Stellar ist mit eingebautem Auftragsbuch,Pathfinding-Algorithmus und Netzwerk-Token ausgestattet, die in ihrerGesamtheit den nahtlosen Transfer von Assets zwischen den Teilnehmerngewährleisten. Das Stellar-Netzwerk ist Open Source und durchdezentralisierte Nodes validiert, die von jedermann betrieben werdenkönnen, ist jedoch dank eines neuartigen Consensus-Systems namens SCPhochgradig skalierbar und energieeffizient. SCP wurde von ProfessorDavid Mazières entwickelt, der die Secure Computer Systems Group beiStanford leitet und als leitender Wissenschaftler für die StellarDevelopment Foundation tätig ist.Informationen zur Stellar Development Foundation und zur LightyearCorporationDie Stellar Development Foundation (http://www.stellar.org/) (SDF)ist eine gemeinnützige Einrichtung, die 2014 gegründet wurde. Siehilft bei Aufbau und Pflege des Stellar-Netzwerks und unterstützt dieStellar-Community durch Bildung, Förderprogramme und technischeLeitung bei Stellars Open-Source-Projekten. Die Foundation ist durchihre Satzung verpflichtet, 95% der Netzwerk-Token Lumen (XLM) zuverteilen, um die operative und wirtschaftliche Dezentralisierung desNetzwerks zu gewährleisten. Die SDF erhielt ihre Erstfinanzierung vomZahlungsdienst-Innovator Stripe (http://www.stripe.com/).Lightyear, eine gewinnorientierte Einrichtung, die sich auf dieEinführung des Stellar-Netzwerks durch Unternehmen konzentriert,wurde 2017 von Brit Yonge und Jed McCaleb mit Unterstützung der SDFgegründet. Lightyear wird zeitgleich mit der Fusion in Interstellarumbenannt.Informationen zu ChainChain (http://www.chain.com/) wurde 2014 von Adam Ludwin, DevonGundry und Ryan Smith gegründet. Das Unternehmen entwickeltEnterprise-taugliche Blockchain-Produkte, die von führendenFinanzorganisationen eingesetzt werden, darunter Visa, Nasdaq undCitigroup. Ein wichtiger Bestandteil von InterstellarsProduktportfolio wird Chains Cloud-Produkt Sequence sein, das denUnternehmen ermöglicht, Assets auszugeben, zu verwalten und beimVerschieben zwischen Private Ledgers und dem Stellar-Netzwerknachzuhalten. Chain hat bislang 44 Mio. USD von Khosla Ventures, RREVentures, Thrive Capital und strategischen Partnern wie Visa, Nasdaq,Citi, Capital One, Fiserv und Orange erhalten.