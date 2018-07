Chahua Modern Housewares: Aktienanalyse vom 06.07.2018

An der Heimatbörse Xetra Shanghai notiert Chahua Modern Housewares per 05.07.2018 bei 11,35 CNY. Chahua Modern Housewares zählt zu "Haushaltswaren & Spezialitäten".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Chahua Modern Housewares entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Chahua Modern Housewares mit einer Rendite von -36,88 Prozent mehr als 41 Prozent darunter. Die "Home & Office Products"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,29 Prozent. Auch hier liegt Chahua Modern Housewares mit 41,17 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Chahua Modern Housewares ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Home & Office Products) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 29,85 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 77,22 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Während die Stimmung an zwei Tagen im positiven Bereich lag, gab es keine negative Diskussion. Die Anleger waren an drei Tagen größtenteils neutral eingestellt. Die Kommunikation über Chahua Modern Housewares bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.