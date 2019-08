Chad Finney kommt zu Pilatus Comparator Solutions als VP für Nordamerika

Watford, England (ots/PRNewswire) - Pilatus Comparator Solutionsfreut sich die Ernennung von Chad Finney als Vice President fürNordamerika bekanntzugeben. Das Unternehmen baut damit sein globalesTeam weiter aus. Finney ist ein ausgewiesener Experte bei derBelieferung von klinischen Studien und dem größeren Healthcare-Markt.Er arbeitet seit mehr als 10 Jahren in der Pharma- undHealthcare-Branche. Während dieser Zeit hat er in verschiedenenFührungsrollen gedient und war für Vertrieb, Marketing und operativesGeschäft auf globaler Ebene verantwortlich. In New Jersey undPennsylvania hat er neue Unternehmungen für die Personalvermittlungim Healthcare-Sektor etabliert. Finney pflegt enge Beziehungen miteinigen der besten Kinderkliniken in Amerika und auch einigen derweltweit größten Pharmaunternehmen und Auftragsforschungsinstituten(CRO).Pilatus Comparator Solutions ist überzeugt, dass er mit seinerErfahrung und seinem Einsatz die Kunden in Nordamerika bestmöglichunterstützen wird."Ich fühle mich stolz, diesem wachstumsstarken Unternehmenbeizutreten. Pilatus Comparator Solutions ist ein zuverlässigerPartner für zahlreiche Unternehmen der Pharmabranche. DieKundenzufriedenheit hat für sie oberste Priorität, und sie findenMittel und Wege, um die Komplexitäten klinischer Prüfungen mit ihrenKunden zu beherrschen", sagte Chad Finney.In seiner neuen Funktion als Vice President für Nordamerika wirdFinney weiter die Geschäftsbeziehungen ausbauen, indem die Kundennoch besser unterstützt werden. Pilatus Comparator Solutions bieteterstklassigem Kundenservice und ist Experte im Beziehungsaufbau undin der Kundenbetreuung im boomenden Sektor klinischer Prüfungen.Pilatus Comparator Solutions ist auf die Beschaffung vonVergleichspräparaten spezialisiert und beschafft und liefert weltweitkommerzielle Arzneimittel für klinische Prüfungen. Mit weitreichender Erfahrung beim globalen Transport von Vergleichspräparatenund robusten SOPs hilft Pilatus den Auftraggebern von klinischenPrüfungen dabei, den Lieferkettenprozess zu beschleunigen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/957591/Pilatus_Chad_Finney.jpgPressekontakt:Chad Finneyc.finney@pilatuscs.com+1-215-407-9661Original-Content von: Pilatus Comparator Solutions, übermittelt durch news aktuell