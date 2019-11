Château d'Esclans Côtes-de-Provence: Der Weltmarktführer für Luxus-Roséweine schließt sich Moët Hennessy an

Paris (ots/PRNewswire) - Château d'Esclans, die führende Rosémarke der Provenceauf dem amerikanischen Markt, ergänzt Moët Hennessys Portfolio an Weinen undSpirituosen.Moët Hennessy wird als Mehrheitsaktionär mit Sacha Lichine, dem Präsidenten vonChâteau d'Esclans, zusammenarbeiten, der das Anwesen weiterhin beaufsichtigenund seine zukünftige Entwicklung steuern und eine langfristige Allianz mit MoëtHennessy schließen wird.Alix AM PTE Limited, seit 2008 Partner von Sacha Lichine, tritt die gesamte50%ige Beteiligung an Moët Hennessy ab, während Sacha Lichine 5 % seiner Anteileabtritt. Château d'Esclans liegt im Zentrum des Departements Var, an einemaußergewöhnlichen Standort im Esclans-Tal auf den Höhen von La Motte. Dasursprüngliche Schloss stammt aus der Zeit vor dem 12. Jahrhundert. Das heutigeSchloss, inspiriert vom Design toskanischer Villen, wurde in der Mitte des 19.Jahrhunderts erbaut. Heute erstreckt sich das Gut über 267 Hektar, von denen 74Hektar mit AOP Côtes de Provence-Reben von außergewöhnlicher Qualität bepflanztsind. In Kürze wird das Weingut um weitere 60 Hektar Weinberge gleicher Qualitäterweitert.Sacha Lichine erwarb das Château d'Esclans im Jahr 2006 und transformierte mitseiner Herstellung von außergewöhnlich hochwertigen Roséweinen die Welt desWeins. Das Fachwissen seines Weinbauteams trug zur Herstellung von hochwertigenCôtes-de-Provence-Rosés bei, die Sacha Lichine weltweit als Luxusproduktetablieren konnte. Die auf dem Gut angebauten Primärtrauben Grenache undVermentino verteilen sich auf mehrere sich ergänzende Böden, was Weine vonunvergleichlicher Komplexität und Finesse ermöglicht. Diese Roséweinparzellenwerden auf die gleiche Weise vinifiziert wie die feinsten Weine und die Reifungerfolgt in sogenannten "Demi-muid"-Eichenfässern (Fässer mit ca. 600 LiternInhalt).Als Ergebnis dieses Strebens nach Qualität sind die Roséweine und dieWeinbereitung des Château d'Esclans als internationale Referenzen anerkannt undhaben die USA als Kategorieführer erobert. Mit Garrus, dem weltweit bekanntestenPrestige-Roséwein, und Whispering Angel, dem meistverkauften französischen Roséin den USA, gelang es Sacha Lichine, eine Schlüsselkollektion für Kenner derProvence-Rosés zu kreieren, die mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde.Sacha Lichine - Präsident, Château d'Esclans"Ich bin begeistert von der Allianz mit Moët Hennessy und der Möglichkeit, durchdie Unterstützung dieses großen Konzerns das Gut Château d'Esclansweiterzuentwickeln. In der Tat werden wir auch weiterhin unsere Kunden auf derganzen Welt mit unseren exzellenten Rosé de Provence-Weinen begeistern. Als ichdas Château d'Esclans im Jahr 2006 erwarb, war es mein Ziel, einen Roséwein imSinne der besten Weine herzustellen. So habe ich zusammen mit dem Team vonChâteau d'Esclans ein Portfolio von Weinmarken geschaffen, die heute inFrankreich und international bekannt sind und die in den nächsten Jahren weiterstark wachsen werden."Philippe Schaus - Geschäftsführer, Moët Hennessy"Wir sind sehr stolz auf die Partnerschaft mit Château d'Esclans, dem berühmtenWeingut, das in Südfrankreich hochwertige Roséweine produziert. Sacha Lichinehat die Welt der Roséweine aus der Provence revolutioniert und er war derHauptakteur ihrer internationalen Entwicklung, die die Seriosität der Visioneines Mannes mit starken Überzeugungen und Werten widerspiegelt. Moët Hennessywird die volle Unterstützung unserer weltweiten Teams einbringen, um SachaLichine bei der Fortsetzung dieser wunderbaren Reise zu unterstützen."Informationen zu Moët HennessyMoët Hennessy ist der Wein- und Spirituosengeschäftsbereich von LVMH, desweltweit führenden Konzerns für Luxusprodukte. Moët Hennessy, das größteLuxus-Wein- und Spirituosenunternehmen der Welt, umfasst 21 renommierte Marken,die international bekannt für den Reichtum ihres Landes, die Qualität ihrerProdukte und das Know-how sind, mit dem sie gefertigt werden: Hennessy, Moët &Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Ruinart, Krug, Mercier, Belvedere,Glenmorangie, Ardbeg, Chandon, Newton, Terrazas de los Andes, Cloudy Bay, CapeMentelle, Numanthia, Ao Yun, Vulcan De Mi Tierra, Woodinville Whiskey Company,Clos19 und Château du Galoupet.LVMH besitzt über "LVMH Vins d'Exceptions" außerdem die folgenden, sehrangesehenen Anwesen: Château Cheval Blanc, Château d'Yquem, Le Clos desLambrays, Cheval des Andes und Colgin Keller.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1034652/Moet_Hennessy_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1037586/Chateau_d_Esclans.jpgPressekontakt:Moët HennessyChrystel Brossette - cbrossette@moethennessy.com+33 1 58 97 66 61LVMHJean-Charles Tréhan - press@lvmh.fr+33 1 44 13 26 20FRANKREICHMichel Calzaroni / Olivier LabesseHugues Schmitt / Thomas Roborel de ClimensDGM Conseil+33 1 40 70 11 89UKHugh MorrisonCharlotte McMullenMontfort Communications+44 7921 881 800USAMoët Hennessy North AmericaIrina Manoliuirina.manoliu@moethennessy.com+1 917 822 53 57James FingerothMolly MorseKekst+1 212 521 4800ASIENMoët Hennessy Asie PacificAnnabelle Bouffayabouffay@moethennessy.com+852 2976 1618Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139221/4454930OTS: Moët Hennessy; Château d'EsclansOriginal-Content von: Moët Hennessy; Château d'Esclans, übermittelt durch news aktuell