Cewe will Dividende leicht anheben

OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe will an seine Aktionären etwas mehr ausschütten.



Für das Jahr 2019 sollen die Aktionäre 2 Euro pro Aktie bekommen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Ein Jahr zuvor waren es 1,95 Euro. Der Aktienkurs des Unternehmens reagierte auf die Neuigkeiten zunächst nicht.

Die Dividende wolle der Vorstand des SDax -Konzerns dem Aufsichtsrat aufgrund der vorläufigen Ergebnisse vorschlagen, hieß es in der Mitteilung weiter. Cewe hatte Anfang Januar bekanntgegeben, dass das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen beim Umsatz um zehn Prozent und beim Betriebsergebnis um vier Prozent gewachsen ist. /fba/he