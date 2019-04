Cewe Stiftung: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "CEWE Stiftung":

Cewe Stiftung weist am 02.04.2019, 22:49 Uhr einen Kurs von 79,72 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter "Diversified Support Services" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Cewe Stiftung auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Cewe Stiftung liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 93,83 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (80,2 EUR) könnte die Aktie damit um 17 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Cewe Stiftung-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Cewe Stiftung in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Cewe Stiftung haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Cewe Stiftung bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,62 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Cewe Stiftung damit 2,9 Prozent unter dem Durchschnitt (1,29 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 5,25 Prozent. Cewe Stiftung liegt aktuell 6,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".