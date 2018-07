Ceva steigert Umsatz im zweiten Quartal um 7,3 Prozent

Baar (awp) - Der Logistiker Ceva hat im zweiten Quartal 1,85 Milliarden Dollar umgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 7,3 Prozent in der Berichtswährung und 5,1 Prozent in Lokalwährungen. Der operative Gewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) stieg um 11,9 Prozent auf 66 Millionen Dollar.

