Ceva schließt Abkommen zum Erwerb des Portfolios von Impfstoffen für Schweine und Kühe von Merial sowie nichtsteroidalen entzündungshemmenden Medikamenten von Boehringer Ingelheim ab

Libourne, Frankreich (ots/PRNewswire) -Nach der Akquisition von Merial Animal Health schloss Ceva SantéAnimale heute die Akquisition eines vielfältigen Produktportfoliosab, zu dem auch Impfstoffe für Schweine und Kühe sowienichtsteroidalen entzündungshemmende Medikamente von BoehringerIngelheim gehören.Alle Produkte werden unmittelbar durch lokale Ceva-Unternehmen undseine Distributoren bereitstehen, ohne das es zu einer Unterbrechungbei der Lieferung kommen wird.Ceva war durchgehend eines der am schnellsten wachsenden führendenTop 10 Veternärunternehmen der letzten Dekade und hat als Teil seinerglobalen präventiven Gesundheitsstrategie umfangreich in Impfstoffeinvestiert.Das Abkommen kommentierend hat der Vorsitzende und CEO von Ceva,Dr. Marc Prikazsky, erklärt:"Wir freuen uns, diese Produktreihe und starke Pipeline anF&E-Assets zu erwerben." Das Wissen, auf dem diese Produkteaufbauen, basieren auf Pasteur, Rhone-Merieux, Merial. Wir bei Cevasind uns bewusst, dass wir eine Verantwortung haben, diese starkeveterinärmedizinische Tradition fortzusetzen. Unsere Kunden könnensich sicher sein, dass wir auch weiterhin in die Entwicklung dieserProdukte von heute und morgen investieren werden."INFORMATIONEN ZU CEVA SANTE ANIMALECeva Santé Animale wurde im Jahr 1999 gegründet und ist ein globaltätiges Gesundheitsunternehmen mit dem Fokus auf der Forschung,Entwicklung, Produktion und dem Marketing von pharmazeutischenProdukten und Impfstoffen für Haus- und Nutztiere sowie Geflügel. DasHauptquartier des Unternehmens befindet sich in Libourne (Gironde).Der Vorsitzende und CEO von Ceva ist Marc Prikazsky.