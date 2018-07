Ceva muss mit neuem Grossaktionär noch letzte Details klären

Baar (awp) - Das Logistikunternehmen Ceva muss mit dem neuen Grossaktionär CMA CGM vor dem geplanten Umtausch der Wandelanleihen in Aktien noch letzte Details klären. Die Transaktion soll aber bis spätestens am 13. August abgeschlossen werden, teilt Ceva am Dienstag mit. Nach der Wandlung wird die französische CMA CGM einen Anteil von 24,99 Prozent der Ceva-Aktien halten.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten