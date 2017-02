Ceva Santé Animale bekräftigt seine positive Wachstumsdynamik von 2016

Libourne, Frankreich (ots/PRNewswire) -2016 wurde von nachhaltigem, organischen Wachstum und bedeutendenAkquisitionen geprägt. Die Konzernumsätze haben die Höhe von 912 Mio.Euro erreicht, wobei die Ceva Group weiterhin ein Wachstum imzweistelligen Bereich verzeichnet.Harmonisches Wachstum weiter gefestigtDer konsolidierte Umsatz der Ceva Group lag für 2016 bei 912Millionen Euro, was einem Wachstum von 10% gegenüber 2015 beikonstanter Struktur und konstantem Wechselkurs entspricht.Die Umsätze des Konzerns nach Regionen gliedern sich wie folgt:Europa (36%); AMEET (Afrika, Mittlerer Osten, Osteuropa, Russland,Ukraine, Türkei) (23%); Nordamerika/Pazifik (17%); Asien (11%) undLateinamerika (12%). Ceva konnte in allen Märkten ein solidesWachstum verzeichnen.Cevas Produktportfolio hat sich durchweg bei allen Tierarten,insbesondere Geflügel und Schwein, gut bewährt."2016 war ein bedeutendes Jahr für Ceva. Wir haben erneut einzweistelliges Wachstum erreicht, was die Solidität unseresGeschäftsmodells belegt. Wir sind mit dem Erwerb etlicherSchlüsselprodukte von Merial und der Stärkung unserer Position inwichtigen strategischen Märkten verpflichtet, Mehrwert aus diesenausgezeichneten neuen Vermögenswerten zu generieren". Dr. MarcPrikazsky, Cevas Chairman und CEO2016: Das Jahr der strategischen ÜbernahmenCeva hat seit seiner Gründung im Jahre 2000 mehr als 30Unternehmen übernommen, was dem Konzern ein solides Standbein inSchlüsselmärkten und die Erweiterung von Produktportfolio undKompetenz beschert hat. Für 2016 setzte der Konzern auf eineaggressive externe Wachstumsstrategie, die weltweit mehrereerfolgreich abgeschlossene Akquisitionen mit sich brachte:- Im November stieg Ceva mit dem Erwerb von Polchem erstmalig in denindischen Markt ein. Das Land ist ein strategischer Markt für Ceva,insbesondere bei der Geflügelerzeugung (als weltweit fünftgrößterProduzent) und einer erheblichen, wachsenden Nachfrage nachImpfstoffen (mehr als 10% pro Jahr).- Die Akquisition der beiden brasilianischen Unternehmen Hertape undInova im Dezember hat Ceva zum fünftgrößten Veterinärunternehmen inFrankreich gemacht. Der Konzern verfolgt das Ziel, sich zu einemglobalen Spezialisten im Molkereisektor zu entwickeln und seinePräsenz im Impfstoffmarkt für Wiederkäuer zu stärken.Im Heimatmarkt Frankreich tätigte der Konzern ebenfalls weitereÜbernahmen:- Die Akquisition von Biovac ermöglicht es Ceva, ein integriertesAngebot einschließlich autogener Impfstoffe im Schweine- undGeflügelsektor präsentieren zu können.- Das nach der Übernahme von iD Projects im Juli (durch Ecat, eineTochtergesellschaft) gegründete Ecat-iD hat sich bereits jetzt zueinem weltweit führenden Unternehmen in der intelligentenAutomatisierung von Brutanlagen entwickelt (Nr. 1 in Frankreich,international auf Rang 2).Ceva wird mit der Ende Januar 2017 erfolgten Übernahme mehrerer,vormals Merial zugeordneter Produkte seine Position auf deminternationalen Markt für Schweine-Impfstoffe festigen und seinePalette von nichtsteroiden, entzündungshemmenden Mittelnweiterentwickeln."Wir stehen nun vor der Herausforderung, diese Akquisitionen zukonsolidieren und sicherzustellen, dass sie alle erfolgreich sind.Wir werden unsere internationalen Ambitionen auch 2017 weiterausbauen, und zwar höchstwahrscheinlich auf dem Wege weitererÜbernahmen. Nach Indien und Südamerika sollten wir nun unserePosition in Asien untermauern", setzte Dr. Prikazsky hinzu.Ceva wird im Jahr 2017 massiv investieren, um bis 2020 in dieGruppe der 5 Spitzenunternehmen aufzusteigen"Unsere Priorität für 2017 ist, den positiven Wachstumszyklusfortzusetzen, um Mehrwert für unsere Kunden und für die Gesellschaft,in der wir leben, zu erbringen, was letztlich auch Ceva zugutekommt",wie Dr. Prikazsky bekräftigte.Ceva wird im Zuge seines Präsenzausbaus in den unterschiedlichenMärkten auch weiterhin erheblich in seine Industrieanlageninvestieren. Der Konzern plant, 2017 mehr als 90 Millionen Euro fürdie Erweiterung seiner wichtigsten Produktionsstandorte einzusetzen.INFORMATIONEN ZU CEVA SANTÉ ANIMALECeva Santé Animale ist ein globaler Veterinärkonzern, der sich aufForschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von pharmazeutischenProdukten und Impfstoffen für Heim- und Nutztiere, Schweine undGeflügel konzentriert.Mit einer Präsenz in 110 Ländern beschäftigt Ceva Santé Animalemehr als 4.500 Mitarbeiter weltweit.http://www.ceva.comhttps://www.facebook.com/CevaFrance/?fref=tshttps://mobile.twitter.com/Ceva_Francehttps://www.linkedin.com/company/ceva-sante-animalehttps://www.youtube.com/user/CevaTV1Ceva Santé Animale -Martin MitchellGroup Communication DirectorTel. +33-05-57-55-40-80martin.mitchell@ceva.comOriginal-Content von: Ceva Sant? Animale, übermittelt durch news aktuell