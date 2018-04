Ceva Logistics plant Börsengang an der SIX im zweiten Quartal

Baar (awp) - Das Unternehmen Ceva Logistics will im zweiten Quartal 2018 an die Schweizer Börse SIX gehen. Der erwartete Erlös soll zur Schuldentilgung verwendet werden.

Der geplante Börsengang soll aus einem reinen Primärangebot im Umfang von 1,3 Mrd CHF bestehen, wie die Firma am Montag mitteilt. Der Börsengang diene der Beschleunigung der "Umsetzung der Wachstums- und Margenausweitungsstrategie" durch eine Stärkung der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten