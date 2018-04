Ceva Logistics gibt Details zum Börsengang bekannt

Baar (awp) - Das Unternehmen Ceva Logistics hat die Details zum geplanten Börsengang an der Schweizer Börse SIX publiziert. So soll der IPO bereits Anfang Mai stattfinden. Primäres Ziel ist der Schuldenabbau. Ausserdem steigt ein neuer Grossaktionär beim Unternehmen ein.

Konkretes Datum für den geplanten Gang an die Börse ist der 4. Mai 2018, wie das Unternehmen mit Sitz in Baar am ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten