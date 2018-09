Ceva Logistics erhält Auftrag von Honeywell

Weitere Suchergebnisse zu "Honeywell":

Baar (awp) - Der Logistikkonzern Ceva hat einen bedeutenden Auftrag an Land gezogen. Er wird das erste Distributionszentrum in Asien für Honeywell Aerospace Trading betreiben, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Finanzielle Angaben wurden keine gemacht.

Das Distributionszentrum befindet sich laut den Angaben in Kuala Lumpur, Malaysia. In Südostasien arbeitete Ceva gemäss der Mitteilung schon bislang mit dem US-Konzern zusammen, und zwar

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten