Certent und LucaNet schließen sich zusammen, um den Finanzabschluss- und Berichtsprozess zu optimieren

Roseville, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das kombinierte Angebot dieserPartnerschaft bietet umfassende Lösungen für die Konsolidierung undBerichterstattung in Großbritannien, Frankreich und NordamerikaCertent, Inc., ein führender Anbieter von Software-as-a-Service-Lösungen fürFinancial Disclosure-Management und Equity Compensation, gab heute diePartnerschaft mit LucaNet bekannt, einem führenden Anbieter von FinancialPerformance Management-Lösungen, mit Sitz in Berlin, Deutschland.Die LucaNet FPM-Software deckt alle Prozesse in der Finanzabteilung mit einemeinzigen System und einer einzigen Datenbank ab. Die Software übernimmt denkompletten Prozess der Konzernabschlusserstellung, der Finanzplanung und derBerichterstattung. Die Anwender haben Zugriff auf umfassende Informationenvergangener Perioden, Zahlen in Echtzeit und auf prognostizierte Finanzdaten,was Transparenz in der internen und externen Abrechnung gewährleistet.Die Disclosure Management-Plattform von Certent greift auf dieFinanzkonsolidierungs- und FP&A-Daten innerhalb von LucaNet zu und verknüpftdieses dynamisch über Microsoft-Produkte. Datenintegration in Echtzeit für dasManagement, Vorstandsberichte in Microsoft PowerPoint® und aussagekräftigeBerichte in Microsoft Word® gewährleisten Konformität mit der Securities andExchange Commission (SEC), der European Securities and Markets Authority (ESMA)und anderen globalen Aufsichtsbehörden. Die dynamische Verknüpfung allerQuelldatenpunkte direkt in die Berichte bedeutet, dass die Kunden vonEchtzeit-Updates auf eine wirkliche Version profitieren.David J. Nissen, Managing Partner bei PKF Mueller, einem der wichtigstenImplementierungspartner von LucaNet in den USA, meint Folgendes zur Kooperation:"Die Partnerschaft zwischen LucaNet und Certent stellt Kunden eineSoftware-Suite zur Verfügung, die den gesamten Marathon des Berichtswesenszuverlässig bewältigen kann: von der Erfassung, Vorbereitung und Präsentationbis hin zur endgültigen Einreichung bei den Behörden.""Das kombinierte Angebot von Certent und LucaNet wird die Art und Weise ändern,wie globale Finanzteams Daten sammeln, konsolidierte Abschlüsse sowie interneund externe Berichte erstellen", so Jorge Martin, CEO von Certent, Inc. "Diesenatürliche Partnerschaft ermöglicht es beiden Unternehmen, ihren bestehendenKunden einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten und Unternehmen weltweit einumfassendes Angebot in vertrauten Microsoft-Anwendung zur Verfügung zu stellen."Durch Integration des Konsolidierung- und Berichtsprozesses können Unternehmenden Finanzabschluss-, Konsolidierungs- und Berichterstattungszyklus abschließen.Darüber hinaus können sie eine Verbindung zu wichtigen Planungs- undPrognosedaten herstellen, um das Management und die interne narrativeBerichterstattung zu verbessern, was sich für die Finanzteams in gesteigerterEffizienz und reduziertem Risiko niederschlägt."Das Sammeln und Konsolidieren genauer Daten ist die Grundlage für eine zeitnaheund präzise Berichterstellung", so Dominik Duchon, Executive Board Member undChief Sales Officer bei LucaNet. "Die Kombination aus Konsolidierungslösungenvon LucaNet und der globalen regulatorischen Expertise und mehrsprachigenReportinglösung von Certent wird die internationale Expansion von LucaNetvorantreiben und unseren Kunden noch mehr Nutzen bringen."Informationen zu CertentCertent, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2686643-1&h=1297133053&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2686643-1%26h%3D943012822%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcertent.com%252F%26a%3DCertent%252C%2BInc.&a=Certent%2C+Inc.) wurde 2002 gegründet und verbessert das Geschäft seiner Kunden mitintelligenten und intuitiven Lösungen für die moderne Finanzwirtschaft. Unserefortschrittlichen Lösungen für Disclosure Management, narrativeBerichterstattung und Equity Management verhelfen Unternehmens- undFinanzleitern zu verbesserter Genauigkeit, Zeiteinsparungen und größererEffizienz. Die Bereitstellung erfolgt über die Cloud und wird durch unsereEnd-to-End-Supportservices, unser umfassendes Know-how und unsere globaleReichweite unterstützt. Es lässt sich einfach in bestehende Systeme undDatenquellen integrieren. Certent hilft Ihnen, Ihren Ansatz für Governance,Risiko und Compliance neu zu definieren. Das Unternehmen ist in sieben Länderntätig und betreut weltweit über 2.400 börsennotierte und private Unternehmensowie Unternehmen vor dem Börsengang.Informationen zu LucaNetLucaNet steht seit 1999 für intelligente Software-Lösungen und professionelleKompetenz für Konzernabschlüsse und Controlling. Unser Ziel besteht darin, Ihretäglichen Prozesse mit Hilfe unserer Financial Performance Management-Software (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2686643-1&h=1187684521&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2686643-1%26h%3D3333368343%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lucanet.com%252Fen%252Fsolutions%26a%3DFinancial%2BPerformance%2BManagement%2Bsoftware&a=Financial+Performance+Management-Software) zuvereinfachen. Wir können Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung anbieten, unabhängigvon Größe und Branche Ihrs Unternehmens. Mehr als 2.600 Kunden in über 50Ländern profitieren bereits von unserer benutzerfreundlichen Software undprofessionellen Beratung. 