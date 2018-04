CertCenter und Comodo CA starten die 'Chrome 66 Release Party'

Gießen (ots) - Die Chrome 66 Release Party trägt dazu bei, dasstausende Websites weiterhin funktionieren, da bei der nächsten ChromeVersion bestimmten SSL Zertifikaten nicht mehr vertraut wird.Die CertCenter AG, ein unabhängigesZertifikat-Management-Unternehmen und die Comodo CA, ein weltweitführender Anbieter von digitalen Identitätslösungen, haben sichzusammengeschlossen, um Kunden zu helfen, ihre Websites weiterhin inBetrieb zu halten, nachdem Google bestimmten TLS / SSL-Zertifikatennach dem Release 66 von Chrome misstrauen wird.Die Aktion kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, an dem Tausendevon Kunden ihre bestehenden Zertifikate ersetzen müssen und Hilfedabei benötigen. Die TLS / SSL-Zertifikatslösungen von Comodo CAwurden vollständig in die Certificate Management Suite und die APIsvon CertCenter integriert, sodass Kunden ein vergleichbares Produkt,dem Google Chrome und andere führende Browser vertrauen, bestellenund schnell ersetzen können."Mit der Veröffentlichung von Chrome 66 werden Tausende vonWebsites einem Risiko ausgesetzt sein, das einen großen Einfluss aufUnternehmen weltweit hat" sagte Bill Holtz, CEO der Comodo CA. "Diesestrategische Partnerschaft ermöglicht es den Kunden, durch dieschnelle Zertifikatserstellung in Kombination mit dem vertrautenFachwissen von CertCenter schnell die richtige Lösung zuinstallieren, die ihren individuellen Anforderungen entspricht unddie Website weiterhin funktionsfähig weiterlaufen läßt.""Wir möchten allen Website-Administratoren die Angst nehmen, dasssie Ihr ersetztes Zertifikat nicht rechtzeitig erhalten werden" sagteAndreas Mallek, Vorstand von CertCenter AG."Selbst für diejenigen, die vergessen haben, über denrechtzeitigen Austausch nachzudenken, möchten wir gerne mit einemkostenlosen Extended Validation (EV) oder einem reduzierten DomainValidated (DV) Zertifikat aushelfen" erklärte Luis Federico Reimers,Leiter Marketing & Vertrieb bei der CertCenter AG.Federico wies auch darauf hin, dass "sowohl die Seitenbetreiberals auch die Nutzer sensibilisiert werden müssen". Eine Verbindungzwischen einem Browser und einem Server sollte nicht nurverschlüsselt werden (wie bei allen domänenvalidierten Zertifikaten).Moderne TLS-Zertifikate mit Extended Validation (EV) helfen dabei,zwischen den Guten und den Bösen zu unterscheiden, da die wahreIdentität des Site-Betreibers in der Adressleiste des Browsersangezeigt wird."Unter https://release-party.de erfahren Sie mehr und können dieAngebote in Anspruch nehmenÜber die CertCenter AG:CertCenter bietet hochmoderne Tools und APIs zur Verwaltung vonX.509-basierten Zertifikaten. Ob SSL / TLS, Code Signing,E-Mail-Verschlüsselung oder Client-Authentifizierung; als mehrfachausgezeichneter und unabhängiger Partner der führendenZertifizierungsstellen bietet CertCenter intelligente Lösungen,insbesondere für die Hosting-Industrie, KMUs und denUnternehmensmarkt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitteCertCenter.de oder via Twitter @certcenterÜber Comodo CAComodo CA bietet weltweit seit mehr als zwei Jahrzehnten digitaleIdentitätslösungen für Unternehmen jeder Größe - Schutz ihrerMitarbeiter, Kunden, geistigem Eigentum und der gesamten Marke - vorSchäden durch Betrüger. Als größte kommerzielle Zertifizierungsstellemit über 100 Millionen weltweit ausgestellten SSL-Zertifikatenverfügt die Comodo CA über die Erfahrung und Leistung, um demwachsenden Bedarf nach sicheren Transaktionen und Online-Vertrauengerecht zu werden. Für weitere Informationen, besuchen SieComodoCA.com oder via Twitter @Comodo_SSL.Pressekontakt:CertCenter AGBleichstraße 8a35390 GießenDeutschlandLuis Federico ReimersHead of Marketing & SalesTel: 0641 80898520lfr@certcenter.comOriginal-Content von: CertCenter AG, übermittelt durch news aktuell