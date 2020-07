Cerro de Pasco Resources treibt Genehmigung für Quiulacocha voran

Quelle: IRW Press

Montreal (Quebec, Kanada), 14. Juli 2020. Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR, Frankfurt: N8HP) („CDPR“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass eine Umweltverträglichkeitserklärung (Declaración Impacto Ambiental, die „DIA“) für die Bergelagerstätte Quiulacocha in der Region Simón Bolívar in Pasco (Peru) vom peruanischen Ministerium für Energie und Bergbau (das „MINEM“) am 7. Juli 2020 genehmigt wurde.

Die DIA stellt die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung