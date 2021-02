Cerro de Pasco Resources legt erste Ressourcenschätzung für die Halde Excelsior mit einer vermuteten Mineralressource von 31,48 Mio. Unzen Silber vor

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Quelle: IRW Press

MONTRÉAL, KANADA — (2. Februar 2021) Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR) (OTCMKTS: GPPRF) (Frankfurt: N8HP) („CDPR“ oder das „Unternehmen“) freut sich die Ergebnisse einer ersten Mineralressourcenschätzung für die Halde Excelsior in Cerro de Pasco (Peru) bekannt zu geben. Der Mineralressourcenschätzung wurden die Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum (CIM) zugrunde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung