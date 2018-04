Cerner: Unbekannt, aber erstklassig

Weitere Suchergebnisse zu "Cerner":

Cerner zählt zu den in Deutschland kaum bekannten Unternehmen. Die in den USA gelistete Aktie allerdings ist als IT-Dienstleister immerhin jahrelang stetig geklettert. Seit 2015 allerdings stockt die Aufwärtsfahrt. Investoren können dennoch unterstellen, dass die Aktie langfristig klettert, so die Meinung der Chartanalysten. Dabei sind in nur 10 Jahren immerhin 270 % Gewinn möglich gewesen. Wichtig sind folgende Marken: 45 Euro ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.