Cerner: Das macht sprachlos!

Der Kurs der Aktie Cerner steht am 18.12.2019, 08:13 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 71.6 USD. Der Titel wird der Branche "Gesundheitstechnologie" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Cerner entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Cerner auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Cerner sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Cerner beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,99 Prozent und liegt mit 0,03 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,02) für diese Aktie. Cerner bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cerner liegt bei einem Wert von 23,67. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitstechnologie" (KGV von 70,14) unter dem Durschschnitt (ca. 66 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Cerner damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.