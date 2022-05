Ceridian HCM Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

An der Börse New York notiert die Aktie Ceridian Hcm am 28.05.2022, 00:17 Uhr, mit dem Kurs von 57.84 USD. Die Aktie der Ceridian Hcm wird dem Segment "Anwendungssoftware" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Ceridian Hcm auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Ceridian Hcm ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ceridian Hcm-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,76, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,47, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 670,33. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Ceridian Hcm zahlt die Börse 670,33 Euro. Dies sind 378 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Software" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 140,37. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Ceridian Hcm 7 mal die Einschätzung buy, 3 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 56,8 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 68,43 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 95,67 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

