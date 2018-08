Cerberus Capital Management zeigt offenbar Interesse an HNA-Firma Swissport

Zürich (awp) - Der aus New York stammende Investmentfonds Cerberus Capital prüft offenbar Investitionen in den Flughafen-Dienstleister Swissport. Dies berichtete die Agentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Swissport gehört zum finanziell angeschlagenen chinesischen Mischkonzern HNA.

HNA arbeite mit Beratern zusammen, um Möglichkeiten für Swissport zu sondieren, unter anderem den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten